سناب شات يكشف عن خاصية جديدة لاستعادة الرسائل بعد إرسالها

أعلن تطبيق سناب شات عن طرح ميزة جديدة تسمى Clear Chats، والتى تمكن المستخدمين من حذف الرسائل المرسلة داخل الدردشة الفردية والجماعية، بصرف النظر عما إذا كان قد تمت قراءتها أو حفظها، وهى الميزة التى تعطى للمستخدمين القدرة على إصلاح خطأ بالكتابة أو التراجع عن إرسال رسالة.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، فلحذف رسالة كل ما عليك هو الذهاب إلى الرسالة أو المحادثة، ثم اضغط لفترة طويلة على الرسالة، ثم اضغط حذف، وستختفى الرسالة، وسيتم تنبيه الأصدقاء فى المحادثة الفردية أو الجماعية بأنه قد تم حذف رسالة.

ولا تشمل هذه الميزة القدرة على حذف لقطات الشاشة "سكرين شوت"، وسيتم طرحها حول العالم على مدار الأسابيع القليلة المقبلة.