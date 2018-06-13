سناب شات يكشف عن خاصية جديدة لاستعادة الرسائل بعد إرسالها

أعلن تطبيق سناب شات عن طرح ميزة جديدة تسمى Clear Chats، والتى تمكن المستخدمين من حذف الرسائل المرسلة داخل الدردشة الفردية والجماعية، بصرف النظر عما إذا كان قد تمت قراءتها أو حفظها، وهى الميزة التى تعطى للمستخدمين القدرة على إصلاح خطأ بالكتابة أو التراجع عن إرسال رسالة.
ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، فلحذف رسالة كل ما عليك هو الذهاب إلى الرسالة أو المحادثة، ثم اضغط لفترة طويلة على الرسالة، ثم اضغط حذف، وستختفى الرسالة، وسيتم تنبيه الأصدقاء فى المحادثة الفردية أو الجماعية بأنه قد تم حذف رسالة.
ولا تشمل هذه الميزة القدرة على حذف لقطات الشاشة "سكرين شوت"، وسيتم طرحها حول العالم على مدار الأسابيع القليلة المقبلة.
GMT 01:08 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوهواوي تستعد لمنافسة كوالكوم من خلال معالجها "Kirin 710" الجديد
GMT 01:06 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيومايكروسوفت تعمل على تطوير نسخة جديدة من أجهزة Xbox
GMT 00:59 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيو4 خطوات لحل مشكلة "الإشعارات الغامضة" في تحديث واتسآب الأخير
GMT 00:53 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوجالكسي نوت 9 قد يحمل بطارية بسعة 4000mAh
GMT 00:44 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيونوكيا 6.1 متاح الأن في الأسواق الأوروبية
شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
أرسل تعليقك