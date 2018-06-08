تعرف على سعر هاتفى سامسونج galaxy a9 star و a9 star lite

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفى Galaxy A9 Star و A9 Star Lite منذ عدة أيام وبدأت فى قبول الطلبات المسبقة، باستثناء تفاصيل عن السعر والشحن، لكن كشفت تسريبات جديدة عن تكلفة الهاتفين.

ووفقا لموقع gsmarena الهندى، سيشحن الهاتفان فى 15 يونيو، وستبلغ تكلفة هاتف Galaxy A9 Star نحو 470 دولار، بينما سيصل سعر هاتف Galaxy A9 Star Lite إلى 310 دولار.

دعم هاتف Galaxy A9 Star بشاشة Super AMOLED أكبر بقياس 6.3 بوصة وبدقة 1080 × 1024 بيكسل، جنبا إلى جنب كاميرا مزدوجة 16 ميجابيكسل + 24 ميجابكسل، وأخرى أمامية 24 ميجابكسل مع مزايا التجميل المدعومة بالذكاء الاصطناعى.

وزود Galaxy A9 Star بمجموعة شرائح Snapdragon 660 ، كما يأتى مع ذاكرة وصول عشوائى سعتها 4 جيجابايت وذاكرة تخزين سعتها 64 جيجابايت، وبطارية كبيرة نسبيا تبلغ 3700 ميللى أمبير فى الساعة، ويتوفر الهاتف باللونين الأسود والأبيض.

أما هاتف Galaxy A9 Star Lite فيحتوى على شاشة Super AMOLED قياس 6 بوصات، ويستخدم شريحة Snapdragon 450 منخفضة الطاقة بدلاً من ذلك ، ولكن مع نفس ذاكرة الوصول العشوائى 4 جيجابايت وذاكرة تخزين 64 جيجابايت.