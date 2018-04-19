تعرف على أفضل 10 أفلام مستوحاة من ألعاب الفيديو

تمثل ألعاب الفيديو واحدة من أهم المنتجات الترفيهية التى يتعلق بها العالم، وخلال العقود القليلة الماضية كان لها تأثير كبير حتى على عالم صناعة الأفلام، وقرر المنتجون والمخرجون إطلاق أفلام تعتمد فى الأساس على لعبة فيديو مميزة، وفيما يلى نسلط الضوء على أهم الأفلام التى كانت فى الأساس مستوحاة من ألعاب الفيديو.

أفلام مستوحاة من ألعاب فيديو

LARA CROFT: TOMB RAIDER ..2001

RESIDENT EVIL..2002

FINAL FANTASY: KINGSGLAIVE..2016

TRON..1982

NEED FOR SPEED..2014

MORTAL KOMBAT..1995

HITMAN.. 2007

SILENT HILL..2006

RAMPAGE..2018

FAR CRY..2008