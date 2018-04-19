تعرف على أفضل 10 أفلام مستوحاة من ألعاب الفيديو

تمثل ألعاب الفيديو واحدة من أهم المنتجات الترفيهية التى يتعلق بها العالم، وخلال العقود القليلة الماضية كان لها تأثير كبير حتى على عالم صناعة الأفلام، وقرر المنتجون والمخرجون إطلاق أفلام تعتمد فى الأساس على لعبة فيديو مميزة، وفيما يلى نسلط الضوء على أهم الأفلام التى كانت فى الأساس مستوحاة من ألعاب الفيديو.
أفلام مستوحاة من ألعاب فيديو
LARA CROFT: TOMB RAIDER ..2001
RESIDENT EVIL..2002
FINAL FANTASY: KINGSGLAIVE..2016
TRON..1982
NEED FOR SPEED..2014
MORTAL KOMBAT..1995
HITMAN.. 2007
SILENT HILL..2006
RAMPAGE..2018
FAR CRY..2008
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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