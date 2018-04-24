على الرغم من أن كوكب الموت الغامض "نيبيرو" لم يدمر العالم فى 2017 و 2016 كما ادعى بعض علماء الفلك، ما زال هناك بعض الجهات التى تصر على أنه سيدمرنا اليوم، ومن أبرز هؤلاء هو "ديفيد مايد"، المتخصص فى علم الأعداد بالأديان، والذى يبدو مهتمًا جدًا بتحذير العالم من حين لآخر من دمار الأرض، وأطلق تحذيرات جديدة خلال الساعات الماضية، يشير فيها إلى أن نهاية الكون ستكون اليوم الموافق 23 إبريل، وستحدث بسبب كوكب الموت الذى يحمل اسم "نيبيرو".

ووفقا لصحيفة "ديلى اكسبرس" البريطانية، هذا الرجل كتب مقالا فى وقت سابق من هذا العام وقال :"بحلول أوائل أبريل من عام 2018، سيحدث اختفاء للكنيسة، وجميع المسيحيين الحقيقيين فى جميع أنحاء العالم سيختفون، وهو أمر معروف أيضا باسم "الاختطاف"، وأن هذا سيتبعه ظهور المسيح الدجال، وظهور كوكب X واندلاع الحرب العالمية الثالثة.

ووفقا لتحذيراته السابقة، كان من المفترض أن ينتهى العالم الأسبوع الماضي، ولكن هذا لم يحدث، وكذب علماء الفلك أيضا تلك التحذيرات.