على الرغم من أن كوكب الموت الغامض "نيبيرو" لم يدمر العالم فى 2017 و 2016 كما ادعى بعض علماء الفلك، ما زال هناك بعض الجهات التى تصر على أنه سيدمرنا اليوم، ومن أبرز هؤلاء هو "ديفيد مايد"، المتخصص فى علم الأعداد بالأديان، والذى يبدو مهتمًا جدًا بتحذير العالم من حين لآخر من دمار الأرض، وأطلق تحذيرات جديدة خلال الساعات الماضية، يشير فيها إلى أن نهاية الكون ستكون اليوم الموافق 23 إبريل، وستحدث بسبب كوكب الموت الذى يحمل اسم "نيبيرو".
ووفقا لصحيفة "ديلى اكسبرس" البريطانية، هذا الرجل كتب مقالا فى وقت سابق من هذا العام وقال :"بحلول أوائل أبريل من عام 2018، سيحدث اختفاء للكنيسة، وجميع المسيحيين الحقيقيين فى جميع أنحاء العالم سيختفون، وهو أمر معروف أيضا باسم "الاختطاف"، وأن هذا سيتبعه ظهور المسيح الدجال، وظهور كوكب X واندلاع الحرب العالمية الثالثة.
ووفقا لتحذيراته السابقة، كان من المفترض أن ينتهى العالم الأسبوع الماضي، ولكن هذا لم يحدث، وكذب علماء الفلك أيضا تلك التحذيرات.
GMT 00:12 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانهواوي تستعد لطرح هاتفها P20 Lite الجديد في الأسواق المصرية
GMT 00:11 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانروسيا تحظر بعض خدمات "جوجل"
GMT 00:10 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساندعوى قضائية جديدة ضد فيس بوك بسبب "إعلانات النصب"
GMT 00:08 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانمحققون يستخدمون بصمة مشتبه به "متوفى" لفتح هاتفه الذكى
GMT 00:06 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانأمازون تطور "روبوت" منزلى جديد يمكنه التنقل بين الغرف
أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
أرسل تعليقك