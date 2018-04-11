مع إطلاق الحواسيب اللوحية "آي باد" الجديدة من شركة "أبل"، ظهرت بعض الاكسسوارات المفيدة من شركة "لوجيتيك"، ومنها قلم الإدخال «لوجيتيك» Crayon بسعر 49 دولاراً.
وأوضحت "لوجيتيك" أن قلمها Crayon الجديد يوفر العديد من المزايا للكثير من المستخدمين، حيث إنه يعتمد على تقنية «أبل» Pencil نفسها، ويتيح إمكانية رسم الخطوط الرفيعة والسميكة من خلال ثني سن القلم. وأضافت أنه على الرغم من أن قلم «لوجيتيك»، الذي يعمل مع الحواسيب اللوحية «آي باد» موديل 2018 فقط، حساس للإمالة، إلا أنه غير حساس للضغط، مشيرة إلى أن فترة تشغيل البطارية في القلم تمتد إلى نحو ثماني ساعات.
وبيّنت الشركة أن القلم الجديد يتمتع بمزايا أخرى مفيدة، إذ يختفي منفذ الشحن Lightning تحت غطاء الطرف العلوي، كما يمتاز بتحمل السقوط من ارتفاع 1.2 متر، فضلاً عن إمكانية وضعه في الغلاف Rugged Combo Case 2 الجديد لـ«آي باد».
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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