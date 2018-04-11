مع إطلاق الحواسيب اللوحية "آي باد" الجديدة من شركة "أبل"، ظهرت بعض الاكسسوارات المفيدة من شركة "لوجيتيك"، ومنها قلم الإدخال «لوجيتيك» Crayon بسعر 49 دولاراً.

وأوضحت "لوجيتيك" أن قلمها Crayon الجديد يوفر العديد من المزايا للكثير من المستخدمين، حيث إنه يعتمد على تقنية «أبل» Pencil نفسها، ويتيح إمكانية رسم الخطوط الرفيعة والسميكة من خلال ثني سن القلم. وأضافت أنه على الرغم من أن قلم «لوجيتيك»، الذي يعمل مع الحواسيب اللوحية «آي باد» موديل 2018 فقط، حساس للإمالة، إلا أنه غير حساس للضغط، مشيرة إلى أن فترة تشغيل البطارية في القلم تمتد إلى نحو ثماني ساعات.

وبيّنت الشركة أن القلم الجديد يتمتع بمزايا أخرى مفيدة، إذ يختفي منفذ الشحن Lightning تحت غطاء الطرف العلوي، كما يمتاز بتحمل السقوط من ارتفاع 1.2 متر، فضلاً عن إمكانية وضعه في الغلاف Rugged Combo Case 2 الجديد لـ«آي باد».