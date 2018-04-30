سبوتيفاي تطرح تطبيق مجاني يتيح اختيار الأغاني من قوائم تشغيل معينة

أعلنت خدمة بث الموسيقى الشهيرة سبوتيفاي عن نسخة جديدة من تطبيقها المجاني، وتعد سبوتيفاي من أوائل خدمات بث الموسيقي وأشهرها، وفقا لما ذكره موقع البوابة العربية للاخبار التقنية.
وتتضمن الميزات الجديدة السماح للأشخاص باختيار وتشغيل الأغاني التي يرغبون في الاستماع إليها بأي ترتيب من بين 15 قائمة تشغيل محددة، في حين كان يتعين على مستخدمي التطبيق المجاني الاستماع إلى قوائم التشغيل بالترتيب العشوائي دون القدرة على تخطي الأغاني، كما تتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين إمكانية إبداء الإعجاب ببعض الفنانين أو إخفاؤهم، مما يساعد خوارزميات سبوتيفاي على إيجاد الفنانين والأغاني المناسبة.
كما أنه ما زال بإمكان المستخدمين إنشاء قوائم تشغيل خاصة بهم على التطبيق المجاني، لكنهم لا يحصلون على نفس إمكانيات التحكم فيما يتعلق بتشغيل الأغاني، بالإضافة إلى حصولهم الآن على توصيات بأغنيات أخرى لإضافتها عند حفظ أغنية جديدة في قائمة تشغيل.
وتتوفر النسخة الجديدة لجميع المستخدمين على مستوى العالم لنظامي آي أو إس iOS وأندرويد Android في الأسابيع المقبلة، كما يأتي التطبيق المحمول مجانًا مع شاشة رئيسية جديدة تؤكد على قوائم التشغيل.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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