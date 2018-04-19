أعلنت شركة سوني عن عزمها تقديم إصدار جديد من جهاز الورق الرقمي اللوحي والذي يعمل بتقنية الحبر الإلكتروني. ويحمل الإصدار المرتقب اسم "DPT-CP1". ويماثل حجمه لحجم الورقة ذات المقاس A5.

لا يختلف الإصدار المرتقب DPT-CP1 عن إصدارها السابق إلا من حيث الحجم، حيث كانت سوني قد أطلقت من قبل الجهاز اللوحي DPT-RP1 وهو عبارة عن حاسوب يعمل بتقنيات الورق الرقمي Digital Paper والحبر الإلكتروني E ink ويماثل لحجم ورقة A4 ويمكن استخدامه لإنشاء المستندات وتسجيل الملاحظات بملفات PDF وغيرها من المميزات. وكانت الشركة تهدف إلى جعله بديلاً للكتب الضخمة ودفاتر الملاحظات الورقية المعتادة.

هذا ويبلغ مقياس شاشة الإصدار المرتقب 10.3 إنش كما أن درجة وضوح الشاشة هي 1404 × 1872 بمعدل 224 نقطة في كل بوصة ويمكن للشاشة عرض 16 درجة من اللون الرمادي. ويحتوي الإصدار DPT-CP1 من حاسوب الورق الرقمي كذلك على مساحة تخزين 16 جيجابايت للملفات ذات تنسيق PDF والتي يمكن مشاركتها بالأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل iOS وأندرويد وويندوز وأجهزة ماك وذلك من خلال تطبيق خاص بها.

ويبلغ سُمك الجهاز 5.9 ملم، ويزن حوالي 240 جم، وتزعم شركة سوني أنه قد يحتاج للشحن لمرة واحدة شهريًا.

وتعتزم سوني طرح الجهاز الجديد DPT-CP1 في شهر يونيو المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يتم إصداره في اليابان فقط مثل إصدارها السابق الذي اختصت به اليابان ولم تصدره للمستهلكين في أنحاء العالم. كما صرحت الشركة بأن سعره لن يتجاوز 70 ألف ين أو ما يعادل 650 دولار أمريكي، أي أن سعره سيقل بمقدار 100 دولار عن الإصدار السابق DPT-RP1 ذو الحجم الأكبر.

يُذكر أن شركة سوني هي إحدى الشركات القليلة التي تُصر على تقديم أجهزة تعمل بتقنية الحبر الإلكتروني، على الرغم من أن الأجهزة اللوحية الأخرى قد تبدو عملية بشكل أكبر. هذا إلى جانب أن الأجهزة التي تعمل بتقنية الحبر الإلكتروني غالبًا ما تكون أعلى من حيث السعر. إلا أن سوني تتبنى هذا المجال وتقدم منتجات متنوعة تستخدم تقنية الحبر الإلكتروني.