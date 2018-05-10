سجلت HTC أرباحًا جيدة جدًا فى الربع الأول من عام 2018 بفضل صفقة الاستحواذ المبرمة مع جوجل، إذ تمكنت من تحقيق ربح قدره 710 ملايين دولار خلال هذا الربع، مما يسمح لها بالتعويض عن الخسارة التى بلغ قدرها 580 مليون دولار فى عام 2017.
ووفقا لموقع Phonearena الهندى، إذ تم الإعلان عن الاتفاقية المعنية فى نهاية عام 2017، ولهذا السبب فإن الربح ليس مفاجئاً على الرغم من مبيعات الأجهزة الضعيفة، لكنه بالتأكيد يعيد الشركة التايوانية إلى المسار الصحيح بعد عام قاسٍ.
ونصت الصفقة بين الشركتين على شراء جوجل جزءًا كبيرًا من فريق تطوير HTC، والذى يضم مئات من مهندسى الأجهزة والبرمجيات، ليبلغ مجموعها 1.1 مليار دولار أملاً فى تحسين خط بيكسل للهواتف الذكية.
ورغم ذلك إلا أن الاتفاق بين الشركتين سيجعل من الصعب على إتش تى سى التنافس على نطاق أوسع، ولكن بالنظر إلى تركيزها على الواقع الافتراضى، فربما تتمكن من تحقيق مكاسب كبيرة.
GMT 00:01 2018 الخميس ,10 أيار / مايوجوجل تكشف عن أفضل التطبيقات على "جوجل بلاى" لعام 2018
GMT 16:05 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوتحديث أبل الجديد قد "لا يفيد السلطات الأمنية"
GMT 02:27 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايوسامسونج تستعد للكشف عن جلاكسي S10
GMT 16:08 2018 الإثنين ,07 أيار / مايوبحوث الإلكترونيات" يُصنّع أوَّل ريسيفر مصري مُزوَّد بـ"واي فاي"
GMT 21:53 2018 الأحد ,06 أيار / مايوتعرف على أوجه الاختلاف بين تطبيق جيميل وجيميل جو
جَذَبَت عارضة الأزياء الشهير جيجي حديد الأنظار لإطلالتها المذهلة، خلال الحفلة السنوية الأضخم في عالم الموضة والأزياء "ميت جالا" (Met Gala) بدورته الـ72 في مدينة نيويورك، مساء الإثنين. ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بكامل أناقتها إذ ارتدت فستانا بتوقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي، وسط حضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع، في الحدث المقام في متحف ميتروبوليتان للفنون. كان فستانها المذهل طويلا يسيطر عليه اللونان الكحلي والذهبي منسوجا بخيوط براقة، وتميز بفتحة كشفت عن ساقها وبذيل طويل لافت للأنظار، كما اتسم بصيحة "الكم الواحد"، وانتعلت جيجي حديد صندلا بسيطا ذا كعب عالٍ، وتألقت بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية بالإضافة إلى أنه كان بسيطا ليسمح بلفت الأنظار إلى فستانها مع لمسة من أحمر الخدود وأحمر
أرسل تعليقك