سجلت HTC أرباحًا جيدة جدًا فى الربع الأول من عام 2018 بفضل صفقة الاستحواذ المبرمة مع جوجل، إذ تمكنت من تحقيق ربح قدره 710 ملايين دولار خلال هذا الربع، مما يسمح لها بالتعويض عن الخسارة التى بلغ قدرها 580 مليون دولار فى عام 2017.

ووفقا لموقع Phonearena الهندى، إذ تم الإعلان عن الاتفاقية المعنية فى نهاية عام 2017، ولهذا السبب فإن الربح ليس مفاجئاً على الرغم من مبيعات الأجهزة الضعيفة، لكنه بالتأكيد يعيد الشركة التايوانية إلى المسار الصحيح بعد عام قاسٍ.

ونصت الصفقة بين الشركتين على شراء جوجل جزءًا كبيرًا من فريق تطوير HTC، والذى يضم مئات من مهندسى الأجهزة والبرمجيات، ليبلغ مجموعها 1.1 مليار دولار أملاً فى تحسين خط بيكسل للهواتف الذكية.

ورغم ذلك إلا أن الاتفاق بين الشركتين سيجعل من الصعب على إتش تى سى التنافس على نطاق أوسع، ولكن بالنظر إلى تركيزها على الواقع الافتراضى، فربما تتمكن من تحقيق مكاسب كبيرة.