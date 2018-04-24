هواوي تستعد لطرح هاتفها p20 lite الجديد في الأسواق المصرية

تستعد مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك لطرح الهاتف الجديد P20 Lite ، والمُنضم حديثا لسلسلة P الشهيرة، والتي تتميز بأدائها القوي والكاميرا الرائعة حيث انه من المتوقع أن تشهد أسواق الهواتف الذكية في مصر إطلاق هذا قريباً جداً.



ومن المنتظر أن يأتي هاتف هواوي P20 Lite مزوداً بالجيل الثاني من شاشة عرض الكاملة FullView 2.0، التي تتميز بحواف تكاد تكون معدومة وقد تم تزويد الهواتف بشاشة بقياس 5.84 بوصة مع نسبة العرض إلى الارتفاع 19:9 لتتيح للمستخدمين تجربة مشاهدة أفضل سواء في مشاهدة الفيديوهات والأفلام أو ممارسة الألعاب أو تصفّح الانترنت أو قراءة الكتب والمجلات، فشاشة الهاتف تقدم لكم تجربة ممتعة لأنها تشغَل مقاطع الفيديو بدقة FHD عالية الوضوح، وتمنح ألواناً عالية الجودة عند مشاهدة المحتوى لتمنح المستخدمين تجربة أفضل.



كما إن الهاتف مزود بميزة فتح القفل بالوجه Face Unlock الخاصة بهواوي حيث تتعرف على 96 نقطة على الوجه، حيث أن نظام التعرف على الوجه تدعمه خوارزمية ضد الغش تعتمد على أحد أنواع الذكاء الاصطناعي وهذا بالإضافة الي كاميرتان خلفيتان بدقة 16 و2 ميجابيكسل، والإصدار الثاني من تقنية الشحن السريع لهواوي Quick Charge 2.0 . كما تم تزويد الهاتف بمعالج كيرين 659 ثماني النوى بسرعة قصوى 2.4 جيجاهرتز مع 4 جيجابايت ذاكرة عشوائية وذاكرة تخزين 64 جيجابايت ونظام أندرويد أوريو 8.0 الذي يعمل بتناغم مع واجهة المستخدم EMUI 8.0 من هواوي.



والجدير بالذكر، أن شركة هواوي من أكثر الشركات التي تهتم كثيراً بمستخدميها حيث تعمل على تقديم هواتف تفوق تطلعاتهم باستمرار، وذلك انطلاقاً من حرص الشركة على التطور المستمر وانتهاج عامل الابتكار في صميم عملها من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات المستخدمين.