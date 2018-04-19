أوجه التشابه والاختلاف بين هاتفي galaxy j7 prime وprime 2

فيما يلى نعرض أبرز الفروق بين هاتفين Galaxy J7 Prime وGalaxy J7 Prime 2 كما يلى:
نظام التشغيل
يعمل بنظام أندرويد نوجا 7.0 (Galaxy J7 Prime)
يعمل بنظام أندرويد نوجا 7.1 (Galaxy J7 Prime 2)
مساحة الشاشة
شاشة 5.5بوصة
شاشة 5.5بوصة
دقة الشاشة
1920 × 1080 بيكسل
1920 × 1080 بيكسل
الكاميرا الخلفية
"كاميرا خلفية 13 ميجابيكسل
"كاميرا خلفية 13 ميجابيكسل
الكاميرا الأمامية
8 ميجا بيكسل
13 ميجا بيكسل
المعالج
معالج Samsung Exynos 7
معالج Samsung Exynos 7
الرامات
3 جيجا بايت
3 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية
16 جيجا بايت
32 جيجا بايت
البطارية
3300 mAh
3300 mAh
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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