أطلقت شركة Buildeey Tech التي مقرها دبي أول منصة ذكية شاملة لخدمات قطاع البناء بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم للمستخدمين مجموعة متكاملة من الخدمات المتعلقة بهذا القطاع عبر قناتين رئيسيتين، هما الموقع الإلكتروني للمنصة Buildeey.com، والتطبيق الذكي الخاص بها على متجر آبل ستور وجوجل بلاي بعنوان Buildeey.

وتوفر منصة Buildeey شبكة تفاعلية تشمل مختلف التخصصات المتعلقة بأعمال البناء، ومن أبرزها خدمات الهندسة والإنشاء والتصميم وأعمال الكهرباء والماء والإكساء والصيانة والتأثيث والحدائق والأعمال الخشبية والمعدنية والزجاجية ومواد البناء، حيث تجمع مزودي هذه الخدمات والمنتجات مع الجمهور والمستهلكين في مكان واحد، وتتيح لهم آلية فعالة وميسرة للتواصل المباشر لعقد اتفاقات تزويد الخدمات وتنفيذ المشاريع وإبرام صفقات البيع والشراء والتعهدات.

وتعد Buildeey نافذة مبتكرة تمكن المزودين، ابتداءً بشركات الإنشاء والاستشارات الهندسية وصولاً إلى أصحاب المحلات والمهن وأعمال الصيانة، من الترويج لاسمهم التجاري وعرض معلومات ونماذج من أعمالهم ومنتجاتهم وفق معايير مدروسة وتصميمات وظيفية جاذبة تعزز فرص وصولهم إلى شريحة أكبر من المستهلكين وزيادة حصتهم السوقية، وذلك عبر التسجيل في قواعد بيانات المنصة وإنشاء حسابات خاصة بهم، كما تتيح في المقابل للجمهور والمستهلكين اطلاعاً شاملاً على خيارات وحلول سوق البناء واختيار أفضل ما يناسبهم من خدمات ومنتجات.

وقال المهندس حسام الرفاعي، مؤسس شركة Buildeey Tech: "تمثل المنصة مجتمعاً رقمياً ديناميكياً يقوم على مبدأ الربح للجميع والمنافسة الإيجابية، حيث يستطيع من خلاله المزودون توسيع شبكة علاقاتهم وإبراز اسمهم عند البحث في المحركات والواجهات التي توفرها المنصة، ما يعني زيادة في الانتشار ونمواً في النشاط التجاري، وتمثل في الوقت نفسه بوصلة ذكية تساعد المستهلكين والجمهور على الإبحار في عالم البناء والتعرف على أصحاب الخبرات ومقدمي الخدمات ومزودي المنتجات واختيار الأفضل والأنسب لأعمالهم والتواصل المباشر معهم لعقد الاتفاقات التي تحقق مصلحة الطرفين".

وأضاف الرفاعي: "تعتبر المنصة مشروعاً رائداً ينسجم مع التوجهات التي تدعمها دولة الإمارات، وفي مقدمتها استراتيجية التحول الذكي والمشاريع القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، فضلاً عن النمو المتواصل الذي يشهده قطاع البناء والعقارات في دبي، ما يجعلها بيئة مثالية لإطلاق المنصة بصورة فعلية، ولدينا في Buildeey Tech رؤية مستقبلية لتوسيع نطاق خدماتنا إقليمياً وعالمياً خلال المرحلة المقبلة".