أكدت شركة جوجل أن عددا من خدماتها الرئيسية توقفت عن العمل لدى ملايين المستخدمين فى روسيا، موضحة أن خدمات البريد الإلكترونى Gmail، ومتجر Play Store، وخدمات محرك البحث، وتحديثات اندرويد، وخدمات الشركة السحابية Google Drive تأثروا بشكل ملحوظ فى روسيا، نتيجة لبعض الإجراءات التى تقوم بها الحكومة هناك، فيما قال متحدث باسم جوجل: "نحن على دراية بالتقارير التى تفيد بأن بعض المستخدمين فى روسيا غير قادرين على الوصول إلى بعض منتجات Google.
ووفقا لما نشره موقع techcrunch الأمريكى، كانت الهيئة الروسية لمراقبة الاتصالات RKN أعلنت عن توسيع دائرة حظر أرقام الـ IP الخاصة بالمستخدمين الذين يتعاملون مع خدمات جوجل، إذ تعمل فكرة الحكومة الروسية على حظر أى عنوان IP على شبكات الانترنت يحاول الاتصال مع تليجرام أو جوجل.
وكانت روسيا أعلنت منذ عدة أيام عن بدء حظر خدمات تطبيق التراسل الفورى المشفر "تليجرام" فى البلاد، بسبب رفض الشركة منحهم مفاتيح التشفير الخاصة ببيانات المستخدمين، فيما قام آلاف المستخدمين فى موسكو مؤخرا بإطلاق سيل من الطائرات الورقية الصغيرة عبر سماء موسكو والمدن الأخرى، استجابة لدعوة "بافيل دوروف" مؤسس تليجرام لإرسال رسائل فارغة من نوافذهم فى وقت محدد مسبقا لدعم تليجرام والذى تخذ من الطائرة الورقية رمزا له.
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أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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