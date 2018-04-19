نجاح ساحق تحققه لعبة Fortnite حيث وصلت عائداتها أكثر من 25 مليون دولار خلال شهر تقريباً من إطلاقها فقط على نظام iOS.

ومن المتوقع أن تقفز العائدات بشكل كبير مع توفرها على نظام أندرويد، في حين تشير التقديرات إلى بلوغها 500 مليون دولار بحلول نهاية العام الجاري.

وبدأت اللعبة بالتوفر منتصف مارس الماضي وبعد أن فتحت المجال للجميع اللعب بدون دعوة تضاعفت إيراداتها يومياً بمقدار ثلاثة أضعاف اليوم السابق من خلال شراء العناصر ضمن اللعبة كالشخصيات وتجاوز المعارك وغيرها.

وبالنظر إلى السوق الأمريكي تحديداً كانت اللعبة في المركز الثاني من حيث أعلى إنفاق يومي بعد تطبيق نتفلكس حيث يشتري المستخدمون يومياً عناصر بقيمة 9.5 مليون دولار، بينما يحصل نتفلكس يومياً على 12.6 مليون دولار عبر تطبيقه في السوق الأمريكي.

مازال من غير الواضح موعد إطلاق اللعبة على متجر قوقل بلاي لكنه من المتوقع أن يحدث هذا الصيف وحينها ستحطم اللعبة كل الأرقام القياسية التي سبق أن سجلتها كاندي كراش و كلاش اوف كلانز وكلاش رويال وبوكيمون جو وغيرها من الألعاب التي حققت نجاح مذهل بالرغم من أنها متاحة مجاناً.