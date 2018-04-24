بدأ "مارتن لويس"، مؤسس MoneySavingExpert، معركة قانونية فى المحكمة العليا ضد فيس بوك بسبب ادعاءات بأن الموقع ينشر إعلانات تسببت فى قيام بعض الناس بإعطاء أموالهم للمجرمين، ومن المقرر أن يقدم لويس الأوراق للمحكمة لرفع دعوى تشهير ضد عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية بسبب مزاعم بأنه نشر أكثر من 50 إعلانا زائفاً تحمل اسمه فى العام الماضى، وكثير منها كان يُستخدم للاحتيال على أموال الناس.

وقال "لويس" لراديو BBC البريطانى، إنه قرر هذا الأمر بعد أن استخدم المحتالون صورته وسمعته فى إعلانات تعد المستخدمين بالثراء السريع، وأضاف أن ليس له أى علاقة بهؤلاء الأشخاص، كما أنه سيتبرع بأى تعويضات سيحصل عليها من خلال الدعوى القضائية إلى الجمعيات الخيرية.

وأضاف أنه يريد أن يتوقف فيس بوك عن كونه مؤسسة تسهل إعلانات الاحتيال التى تجعل الأشخاص الضعفاء يخسرون المال، وقال إنه يهدف إلى إجبار وسائل الإعلام الاجتماعية على تغيير سياستها والحد من مخاطر مثل هذه الحيل التى يستضيفها الفيس بوك.