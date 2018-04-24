بدأ "مارتن لويس"، مؤسس MoneySavingExpert، معركة قانونية فى المحكمة العليا ضد فيس بوك بسبب ادعاءات بأن الموقع ينشر إعلانات تسببت فى قيام بعض الناس بإعطاء أموالهم للمجرمين، ومن المقرر أن يقدم لويس الأوراق للمحكمة لرفع دعوى تشهير ضد عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية بسبب مزاعم بأنه نشر أكثر من 50 إعلانا زائفاً تحمل اسمه فى العام الماضى، وكثير منها كان يُستخدم للاحتيال على أموال الناس.
وقال "لويس" لراديو BBC البريطانى، إنه قرر هذا الأمر بعد أن استخدم المحتالون صورته وسمعته فى إعلانات تعد المستخدمين بالثراء السريع، وأضاف أن ليس له أى علاقة بهؤلاء الأشخاص، كما أنه سيتبرع بأى تعويضات سيحصل عليها من خلال الدعوى القضائية إلى الجمعيات الخيرية.
وأضاف أنه يريد أن يتوقف فيس بوك عن كونه مؤسسة تسهل إعلانات الاحتيال التى تجعل الأشخاص الضعفاء يخسرون المال، وقال إنه يهدف إلى إجبار وسائل الإعلام الاجتماعية على تغيير سياستها والحد من مخاطر مثل هذه الحيل التى يستضيفها الفيس بوك.
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أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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