أوبو تطلق هاتفها الجديد find x بشاشة كاملة وكاميرا متحركة
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أوبو تطلق هاتفها الجديد "Find X" بشاشة كاملة وكاميرا متحركة

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العرب اليوم - أوبو تطلق هاتفها الجديد "Find X" بشاشة كاملة وكاميرا متحركة

أوبو Find X
واشنطن - العرب اليوم

أطلقت شركة أوبو الصينية هاتفها الجديد "Find X"، ويأتي الهاتف بشاشة كاملة تقريبًا بدون حواف بعد تطويرها لتقنية لتحريك الكاميرا الأمامية حتى لا تظل في واجهة الهاتف ضمن الشاشة الرئيسية.

ويأتي الهاتف الجديد من الشركة مع شاشة أوليد بدقة 1080 بكسل وقياس 6.4 بوصة وهو حجم كبير لكن يستطيع المستخدم مسكه بشكل كامل في يد واحدة، وتأتي الشاشة بنسبة 92.25% من حجم الجهاز وهي نسبة كبيرة جداً مقارنة مع الهواتف الأخرى، ليكون الجهاز الذي يحمل بصمة مدمجة مع الشاشة من الهواتف ذات الشاشة الكاملة الحقيقية.

أما الشيء الأهم بالنسبة للمستخدمين في هذا الهاتف، فهو عدم وجود النتوء في الأعلى ولا حتى إطار علوي يحمل الكاميرا أو أي حساس للشركة، حيث طورت الشركة نظام خاص للكاميرا يجعلها تتحرك إلى أعلى لتظهر للمستخدمين عند فتح تطبيق الكاميرا، فيما تنزلق للأسف وتختفي عند إغلاق التطبيق ليظهر الهاتف وكأنه بلا كاميرات.

ويأتي الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة 25 ميجا بكسل مع نظام التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد، كما يحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجا بكسل و20 ميجا بكسل. وتقول الشركة أن نظام الكاميرا الجديد لا يشكل أي مشكلة للمستخدمين، حيث يتم فتح الكاميرا في ظرف نصف ثانية فقط!

ويتمتع الهاتف بحماية من الزجاج في الأمام والخلف وتصميم منحي الزوايا بشكل شبيه بهاتف سامسونج جالاكسي S9 بلس حيت يقدمان نفس الحجم تقريبًا.

ويحتوي Find X على معالج سنابدراجون 845 وهو المعالج الموجود على أفضل أجهزة السوق حتى الآن ويأتي معه ذاكرة رام 8 جيجا بايت مع مساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

كما يجلب الهاتف بطارية بقدرة 3,730 ملي أمبير / ساعة ويدعم في نفس الوقت تقنية الشحن السريع VOOC الموجودة في هواتف وان بلس (أوبو هي من تصنع هواتف وان بلس).

ويعمل الهاتف أيضا على نظام أندرويد أوريو 8.1، بالإضافة إلى ذلك فإنه يدعم شريحتي اتصال بشكل كامل.

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أوبو تطلق هاتفها الجديد find x بشاشة كاملة وكاميرا متحركة أوبو تطلق هاتفها الجديد find x بشاشة كاملة وكاميرا متحركة



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أوبو تطلق هاتفها الجديد find x بشاشة كاملة وكاميرا متحركة أوبو تطلق هاتفها الجديد find x بشاشة كاملة وكاميرا متحركة



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