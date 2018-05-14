قامت شركة LG بتسجيل العلامة التجارية LG Q7 تحت إسمها في شهر مارس الماضي، وهذا ما يعني بأن هذا الهاتف في طريقه إلينا. والآن، يقال بأنه تم رصد هذا الهاتف يخضع لإختبارات الأداء على منصة Geekbench، وهذا ما يؤكد لنا بأنه سيصل مع المعالج MediaTek Helio P10.
الهاتف LG Q7 حقق 630 نقطة في إختبار النواة الواحدة ونحو 2322 نقطة في إختبار النوى المتعددة. للآسف، لا يمكننا مقارنة الهاتف مع الأجهزة الأخرى المدعومة بمعالج MediaTek بسبب الإختلاف الكبير بين إصدارات منصة Geekbench. وبغض النظر عن المعالج، فقد كشفت لنا إختبارات الأداء أيضا بأن الهاتف LG Q7 سيضم 4GB من الذاكرة العشوائية وسيعمل مسبقا بنظام الأندرويد 8.1 Oreo.
ستقوم شركة LG على الأرجح بالإعلان عن الهاتف LG Q7 بإعتباره النسخة المصغرة من الهاتف LG G7 ThinQ، تماما كما قامت بإصدار الهاتف LG Q6 ليكون بمثابة النسخة المصغرة من الهاتف LG G6. ومن ناحية أخرى، تم إصدار الهاتف LG Q8 منذ نصف عام تقريبًا ليكون بمثابة نسخة مصغرة من الهاتف LG V20، وبالتالي قد تقرر الشركة الكورية الجنوبية إصدار الهاتف LG Q7 ليكون بمثابة نسخة مصغرة من الهاتف LG V30S ThinQ.
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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