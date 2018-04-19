يبدو ان سماعات Sonos One قد حصلت على تحديث، ولكنه ليس دمج مساعد جوجل الذي كنا ننتظره، بل هو عبارة عن مجموعة ألوان جديدة اضافتها الشركة إلى السماعات. حيث قالت شركة Sonos انها اضافت اللون الأحمر والاخضر والاصفر إلى الإصداريين الأبيض والأسود، كما هناك أيضًا إصدار باللون الوردي ظهر في صورة الإعلان. هذا يعني ان هناك خمسة ألوان جديدة ستظهر في ميلانو في أسبوع التصميم، بما في اللون الوردي والرمادي، ولكن سيتم بيع ثلاثة ألوان فقط.
تعتبر هذه الألوان الجديدة نتاج تعاون مع العلامة التجارية التصميمية الدنماركية HAY، وبالتالي تم تسميتها بمجموعة HAY Sonos One Limited Edition.
قال مؤسس شركة HAY Mette Hay ان الألوان تعتبر اهم العناصر في عملية التصميم حيث انها تقدم تباينًا، وأضاف ان هذه السماعات تعتبر بمثابة الأثاث الموجود بالمنزل.
ستتوفر ألوان Sonos One الجديدة للشراء في شهر سبتمبر (على ما يُفترض لفترة محدودة) مقابل 229 دولار، أي أكثر من السعر الحالي (199 دولار).
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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