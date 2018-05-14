سوني تعتزم ابتكار طريقة جديدة لعرض الألعاب في حدث e3 هذا العام

تسعي شركة سوني لعمل شيء مختلف خلال مؤتمرها لهذا العام بحدث E3، فعلي وجه التحديد سوف تركز هذا العام على التركيز على الغوص المباشر في ألعاب الشركة الحصرية، بدلا من إصدارها لعدد كبير من الفيديوهات الدعائية والإستعراضية.
حيث أكد رئيس شركة سوني أن الحدث سيشمل تقرير جديد عن لعبة Death Stranding، بالإضافة إلى المزيد من المعلومات والتفاصيل لكل من ألعاب Ghosts of Tsushima، Spider-Man و The Last of Us: Part Two.
كما أشار أيضا في أحد لقاءات PlayStation Blogcast، أنه سيكون هناك ألعاب من طرف ثالث، بالإضافة أيضا إلى عدد من ألعاب المطورين المستقلين، ولكن نفي وجود أي إعلانات عن الأجهزة خلال حدث هذا العام، على الرغم من توقع المستخدمين للإعلان عن نظارة واقع إفتراضي مُطورة.
GMT 00:09 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوالهاتف "LG Q7" يخضع لإختبارات الأداء مع المعالج MediaTek Helio P10
GMT 00:06 2018 الإثنين ,14 أيار / مايو"OPPO" تنضم لقائمة أوائل الهواتف التي تتيح النسخة التجريبية من أندرويد P للمطورين
GMT 00:05 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوهواوي تطلق أول هاتف ذكي بالعالم مزود بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات في السوق المصري
GMT 00:02 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوإصدار النسخة الرسمية الأولى من تطبيق "Briar" لتراسل أكثر أمانًا
GMT 23:59 2018 الأحد ,13 أيار / مايوأبل ستكشف عن هاتفها الجديد "iphone Se 2" بميزة Face ID سبتمبر المقبل
خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
أرسل تعليقك