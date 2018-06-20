مايكروسوفت تطلق محرر للصور الرمزية لمستخدمي xbox insiders

أطلقت شركة مايكروسوفت نسخة لمحرر الصور الرمزية لمستخدمي Xbox Insiders، حيث سيكون بإمكانهم تغيير الصور الخاصة بهم بطريقة جديدة وحيوية من خلال المحرر الذي أطلقته الشركة مع التحديث الجديد.
كما يستطيع المستخدمون مع التحديث الجديد تغيير صورتهم الرمزية أو الأفاتار بطريقة مميزة ومع خيارات كثيرة للحصول على صورة تتناسب مع المستخدم.
وقالت الشركة إن المحرر الجديد سيوفر العديد من الخيارات للتحكم في الصور الرمزية، حيث سيتمكن المستخدم من تغيير لون البشرة والشعر، الملابس، الجنس، وغيرها من الأمور البسيطة مع إمكانية شراء عناصر أخرى عبر المتجر لجعل الصورة أفضل.
ويشار إلى أن التحديث الجديد من مايكروسوفت قيد الاختبار وستقوم الشركة بإضافة المزيد من التحديثات بعد الانتهاء من الفترة التجريبية.
GMT 00:09 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوأوبو تطلق هاتفها الجديد "Find X" بشاشة كاملة وكاميرا متحركة
GMT 00:02 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوجوجل تطلق تطبيق "بودكاست" على أندرويد
GMT 23:59 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوهواوى تطرح هاتفها الجديد "Y5 Prime 2018" في مصر
GMT 18:46 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوشركة "فوكسكون" تنشئ مقر جديد لها فى أمريكا الشمالية
GMT 18:44 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيو"كومكاست" تتحدى ديزني وتقدم عرضا بـ65 مليار دولار لشراء فوكس
ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
أرسل تعليقك