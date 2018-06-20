مايكروسوفت تطلق محرر للصور الرمزية لمستخدمي xbox insiders

أطلقت شركة مايكروسوفت نسخة لمحرر الصور الرمزية لمستخدمي Xbox Insiders، حيث سيكون بإمكانهم تغيير الصور الخاصة بهم بطريقة جديدة وحيوية من خلال المحرر الذي أطلقته الشركة مع التحديث الجديد.

كما يستطيع المستخدمون مع التحديث الجديد تغيير صورتهم الرمزية أو الأفاتار بطريقة مميزة ومع خيارات كثيرة للحصول على صورة تتناسب مع المستخدم.

وقالت الشركة إن المحرر الجديد سيوفر العديد من الخيارات للتحكم في الصور الرمزية، حيث سيتمكن المستخدم من تغيير لون البشرة والشعر، الملابس، الجنس، وغيرها من الأمور البسيطة مع إمكانية شراء عناصر أخرى عبر المتجر لجعل الصورة أفضل.

ويشار إلى أن التحديث الجديد من مايكروسوفت قيد الاختبار وستقوم الشركة بإضافة المزيد من التحديثات بعد الانتهاء من الفترة التجريبية.

