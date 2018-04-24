meizu تكشف عن 3 هواتف ذكية جديدة للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 15

كشفت شركة Meizu الصينية المصنعة للهواتف الذكية عن ثلاث أجهزة جديدة، والتى تحمل اسم Meizu 15 وMeizu 15 Pro وMeizu 15 Lite للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 15 على تأسيس الشركة.
هاتف MEIZU 15
ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، كشفت الشركة عن هاتف MEIZU 15 بشاشة OLED بقياس 5.46 بوصة ودقة عرض 1080 بكسل ومعالج كوالكوم Snapdragon 660، وهو يضم كاميرا مزدوجة بدقة 20 ميجا بكسل + 12 ميجا بكسل، مع أمامية 20 ميجا بيكسل، وذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت وذكرة داخلية 64 جيجا بايت، وبطارية 3000 مللي، ويبلغ سعره حوالى 397 دولار.
هاتف MEIZU 15 Pro
فيما تأتى نسخة MEIZU 15 Pro بشاشة OLED وقياس 5.95 بوصة ودقة 1440 بكسل ومعالج Samsung Exynos 8895، وهو يضم كاميرا مزدوجة بدقة 20 ميجا بكسل + 12 ميجا بكسل، مع أمامية 20 ميجا بيكسل، وذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت، وبطارية قوية 3500 مللى أمبير، ويبلغ سعرها حوالى 475 دولار، ويقدم الكثير من قدرات الذكاء الاصطناعي
هاتف Meizu 15 Lite
والثالث Meizu 15 Lite بشاشة LCD ذات حجم 5.46 بوصة ودقة 1080 بكسل، ومعالج كوالكوم Snapdragon 626، ويمتلك الهاتف كاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل، وذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت وبطارية 3000 مللى، ويبلغ سعره 270 دولار.
وفيما يتعلق بالتصميم، فإن هواتف Meizu الثلاثة يشبهون هاتف ايفون 7، مع وجود أطراف أنحف من جميع النواحي، كما يوجد زر دائرى أسفل الشاشة مجهز بميزة قراءة بصمة الاصبع.
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