كشفت شركة "أبل" عن النسخة التجريبية الثانية من نظام التشغيل iOS 11.4 اليوم، وتتوفر بمميزات عديدة منها توفير عدد من الخلفيات الجديدة لهواتف آيفون من أجل المستخدمين، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.

يوفر التحديث الجديد تحسينات لميزة Airplay 2، وذلك لإصلاح المشاكل التي ظهرت بالخدمة في النسخة التجريبية الأولى من نظام تشغيل أبل، كما تلقى تطبيق الموسيقى أيضا عدد من الإصلاحات للمشاكل التي كانت به، كما وفر التحديث للمستخدمين دعم البث متعدد الغرف لأجهزة Apple TV.

تكشف العديد من التقارير أن هذا سيكون على الأرجح هو التحديث الأخير لـIOS 11، إذ أن التحديث الرئيسي المقبل سيكون هو iOS 12، والذي من المنتظر أن تطلقه الشركة قريبا.