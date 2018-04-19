كشفت شركة "أبل" عن النسخة التجريبية الثانية من نظام التشغيل iOS 11.4 اليوم، وتتوفر بمميزات عديدة منها توفير عدد من الخلفيات الجديدة لهواتف آيفون من أجل المستخدمين، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.
يوفر التحديث الجديد تحسينات لميزة Airplay 2، وذلك لإصلاح المشاكل التي ظهرت بالخدمة في النسخة التجريبية الأولى من نظام تشغيل أبل، كما تلقى تطبيق الموسيقى أيضا عدد من الإصلاحات للمشاكل التي كانت به، كما وفر التحديث للمستخدمين دعم البث متعدد الغرف لأجهزة Apple TV.
تكشف العديد من التقارير أن هذا سيكون على الأرجح هو التحديث الأخير لـIOS 11، إذ أن التحديث الرئيسي المقبل سيكون هو iOS 12، والذي من المنتظر أن تطلقه الشركة قريبا.
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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