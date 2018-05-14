تعرف شركة أسوس بحواسبها المخصصة للألعاب ضمن سلسلة ROG، لكن بعد أن دخلت المزيد من الشركات في مجال الهواتف المخصصة للألعاب، تعتزم هي أيضاً إطلاق هاتف ضمن السلسلة الشهر المقبل.

سبق أن أعلنت شركة Razer عن هاتفها المخصص للألعاب وبعدها انطلقت الشركات الصينية مثل شاومي عبر هاتف Black Shark و ZTE عبر Red Magic ما يظهر أن هناك سوق لهذه الأجهزة، ومن أفضل من أسوس لتطلق هاتفها أيضاً؟

تشير الشائعات إلى أن أسوس ستطلق هاتفها المخصص للألعاب في معرض Computex الذي يجري ما بين 5-9 يونيو المقبل.

في حين أنه لم تسرب أية تفاصيل حول مواصفاته لكن يمكن التكهن أنه سيستخدم معالج سناب دراغون 845 كونه الأقوى في السوق حالياً مع ذاكرة عشوائية 8 غيغابايت وشاشة بمعدل تحديث مرتفع ربما تكون ما بين 120-144 هيرتز.

ومن المنطقي أن يكون سعر الهاتف مرتفعاً للغاية قياساً بالهواتف العادية وذلك أسوة بحواسب ROG التي تبدأ أسعارها من ألف دولار عادة.