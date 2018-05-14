تعرف شركة أسوس بحواسبها المخصصة للألعاب ضمن سلسلة ROG، لكن بعد أن دخلت المزيد من الشركات في مجال الهواتف المخصصة للألعاب، تعتزم هي أيضاً إطلاق هاتف ضمن السلسلة الشهر المقبل.
سبق أن أعلنت شركة Razer عن هاتفها المخصص للألعاب وبعدها انطلقت الشركات الصينية مثل شاومي عبر هاتف Black Shark و ZTE عبر Red Magic ما يظهر أن هناك سوق لهذه الأجهزة، ومن أفضل من أسوس لتطلق هاتفها أيضاً؟
تشير الشائعات إلى أن أسوس ستطلق هاتفها المخصص للألعاب في معرض Computex الذي يجري ما بين 5-9 يونيو المقبل.
في حين أنه لم تسرب أية تفاصيل حول مواصفاته لكن يمكن التكهن أنه سيستخدم معالج سناب دراغون 845 كونه الأقوى في السوق حالياً مع ذاكرة عشوائية 8 غيغابايت وشاشة بمعدل تحديث مرتفع ربما تكون ما بين 120-144 هيرتز.
ومن المنطقي أن يكون سعر الهاتف مرتفعاً للغاية قياساً بالهواتف العادية وذلك أسوة بحواسب ROG التي تبدأ أسعارها من ألف دولار عادة.
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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