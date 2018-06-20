أطلقت جوجل تطبيق البودكاست الرسمي المخصص لنظام اندرويد وذلك بعد سنين من ذهاب المستخدمين إلى حلول خارجية للوصول إلى القنوات التي يحبونها.
وذكرت الشركة أن انفجار الابداع الذي لوحظ مؤخراً دفعها لإنشاء هذا التطبيق حيث بات البودكاست أحد أكثر وسائل الترفيه والإعلام إثارة في العالم هذه الفترة.
وهناك واجهة سهلة في التطبيق، حيث تقدم لك الكثير من الحلقات للاستماع ، متنوعة مابين سياسة ودين وفنون ورياضة والعلوم الاجتماعية وغيرها من المجالات.
من خلال الواجهة يمكنك الاشتراك في القنوات التي ترغب ايضاً يمكنك تنزيل الحلقات او الاستماع لها عبر الانترنت ومن الجميل ان التطبيق يدعم المزامنة وهذا يمكنك من بدء الحلقة على جهاز وتكملتها على هاتف اخر وهكذا.
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ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
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