صدرت النسخة الرسمية الأولى من تطبيق Briar للتراسل الأكثر أمانًا اعتمادًا على شبكة Tor لحماية المستخدمين واتصالاتهم من التطفل والتدخل الخارجي، ليصبح متوفرًا على جوجل بلاي وكذلك F-Droid ، وهو موقع تطبيقات أندرويد مفتوحة المصدر.

وقال فريق التطوير القائم على تطبيق Briar: "إن هذا الإصدار جاء بعد مراجعة أمنية وفترة تجريبية دامت لمدة 10 أشهر تم خلالها إصلاح العديد من الأخطاء".

يختلف تطبيق Briar بعض الشيء عن باقي تطبيقات التراسل بسبب استخدامه لشبكة Tor لإرسال الرسائل وتلقيها، إلى جانب تضمنه ميزات أخرى مثل إمكانية إرسال الرسائل المشفرة باستخدام تقنية البلوتوث Bluetooth أو الواي فاي Wi-Fi في حالة إنقطاع الإنترنت.

ويستهدف تطبيق المراسلة بشكل أساسي الصحفيين أو ببساطة أي شخص يحتاج إلى أداة اتصال ومراسلة آمنة وموثوق بها.

وبحسب فريق التطوير فريق عمل التطبيق بإنه سيبدأ العمل على تطوير تطبيق Briar للحواسيب المكتبية أيضًا، أما بالنسبة لوجود التطبيق على نظام iOS يقول فريق العمل: "إن إحضار تطبيق للرسائل يعتمد على نظام P2P إلى هواتف آيفون العاملة بنظام تشغيل آي أو إس أمر صعب وذلك لأن شركة آبل لا تسمح بالاتصالات الطويلة عبر الشبكات مع أن ذلك أمر ضروري في تطبيقات الرسائل التي تعتمد على نظام P2P".

وبحسب فريق التطوير القائم على التطبيق فإنهم سيواصلون تحسين التطبيق وميزاته، وفي المستقبل القريب سيسمح التطبيق بإرفاق الصور ضمن المحادثات، وتحسين استهلاك عمر البطارية، وإضافة جهات اتصال عن بعد بدون التحقق من الهويات.

ميزات تطبيق التراسل الآمن Briar

1- الإعتماد على شبكة Tor في ربط الاتصال بين المستخدمين.

2- كافة الاتصالات تتم بشكل مشفر من جهة المستخدم.

3- لا يعتمد على خوادم مركزية حيث تتم مزامنة الرسائل مباشرة بين أجهزة المستخدمين نظرًا لاستخدامه نظام الند للند "P2P – peer-to-peer messenger".

4- إذا حدث توقف في شبكة الإنترنت ،فيمكن لتطبيقـ Briar إجراء المزامنة عبر البلوتوث أو Wi-Fi.

5- يمنع أخذ لقطة من الشاشة حيث تظهر مجرد لقطة سوداء.

6- إضافة جهات اتصال جديدة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR.