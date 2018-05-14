صدرت النسخة الرسمية الأولى من تطبيق Briar للتراسل الأكثر أمانًا اعتمادًا على شبكة Tor لحماية المستخدمين واتصالاتهم من التطفل والتدخل الخارجي، ليصبح متوفرًا على جوجل بلاي وكذلك F-Droid ، وهو موقع تطبيقات أندرويد مفتوحة المصدر.
وقال فريق التطوير القائم على تطبيق Briar: "إن هذا الإصدار جاء بعد مراجعة أمنية وفترة تجريبية دامت لمدة 10 أشهر تم خلالها إصلاح العديد من الأخطاء".
يختلف تطبيق Briar بعض الشيء عن باقي تطبيقات التراسل بسبب استخدامه لشبكة Tor لإرسال الرسائل وتلقيها، إلى جانب تضمنه ميزات أخرى مثل إمكانية إرسال الرسائل المشفرة باستخدام تقنية البلوتوث Bluetooth أو الواي فاي Wi-Fi في حالة إنقطاع الإنترنت.
ويستهدف تطبيق المراسلة بشكل أساسي الصحفيين أو ببساطة أي شخص يحتاج إلى أداة اتصال ومراسلة آمنة وموثوق بها.
وبحسب فريق التطوير فريق عمل التطبيق بإنه سيبدأ العمل على تطوير تطبيق Briar للحواسيب المكتبية أيضًا، أما بالنسبة لوجود التطبيق على نظام iOS يقول فريق العمل: "إن إحضار تطبيق للرسائل يعتمد على نظام P2P إلى هواتف آيفون العاملة بنظام تشغيل آي أو إس أمر صعب وذلك لأن شركة آبل لا تسمح بالاتصالات الطويلة عبر الشبكات مع أن ذلك أمر ضروري في تطبيقات الرسائل التي تعتمد على نظام P2P".
وبحسب فريق التطوير القائم على التطبيق فإنهم سيواصلون تحسين التطبيق وميزاته، وفي المستقبل القريب سيسمح التطبيق بإرفاق الصور ضمن المحادثات، وتحسين استهلاك عمر البطارية، وإضافة جهات اتصال عن بعد بدون التحقق من الهويات.
ميزات تطبيق التراسل الآمن Briar
1- الإعتماد على شبكة Tor في ربط الاتصال بين المستخدمين.
2- كافة الاتصالات تتم بشكل مشفر من جهة المستخدم.
3- لا يعتمد على خوادم مركزية حيث تتم مزامنة الرسائل مباشرة بين أجهزة المستخدمين نظرًا لاستخدامه نظام الند للند "P2P – peer-to-peer messenger".
4- إذا حدث توقف في شبكة الإنترنت ،فيمكن لتطبيقـ Briar إجراء المزامنة عبر البلوتوث أو Wi-Fi.
5- يمنع أخذ لقطة من الشاشة حيث تظهر مجرد لقطة سوداء.
6- إضافة جهات اتصال جديدة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR.
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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