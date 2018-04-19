سبوتيفاي تدخل في منافسة شرسة مع أبل وتعلن عن تغييرات مهمة

تخطط شركة "سبوتيفاي" لتغييرات كبيرة في نسختها المجانية للدخول في منافسة شرسة مع أبل، وقامت بإرسال دعوة لحدثها الخاص بالحديث عن مستقبل تطبيقها والتغيرات التب ستقوم بها في الفترة القادمة، وفقا لما نشره موقع هندي شهير.
ومن المنتظر أن تجري فعاليات هذا الحدث في 24 أبريل المقبل، وسيشارك فيه رئيس قسم البحث والتطوير "غوستاف سودرستروم"، ونائب الرئيس لتطوير المنتجات "بابار ظفر"، والرئيس العالمي لخدمة المطورين "تروي كارتر"، وبالإضافة إلى التحسينات التي أدخلت على خدمة البث المجاني والتطبيق المحمول، يشاع أن Spotify ستعلن عن مكبر صوت ذكي ينافس أبل "هوم بود"
وتعمل الشركة حاليا على تعديل وتحسين شكل النسخة المجانية من الخدمات، لتظهر بطريقة أسهل للاستخدام خاصة عبر تطبيق الهاتف، وكشفت الأخبار أيضا عن ميزة تحكم صوتي تقوم الشركة باختبارها حاليا.
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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