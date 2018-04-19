سبوتيفاي تدخل في منافسة شرسة مع أبل وتعلن عن تغييرات مهمة

تخطط شركة "سبوتيفاي" لتغييرات كبيرة في نسختها المجانية للدخول في منافسة شرسة مع أبل، وقامت بإرسال دعوة لحدثها الخاص بالحديث عن مستقبل تطبيقها والتغيرات التب ستقوم بها في الفترة القادمة، وفقا لما نشره موقع هندي شهير.

ومن المنتظر أن تجري فعاليات هذا الحدث في 24 أبريل المقبل، وسيشارك فيه رئيس قسم البحث والتطوير "غوستاف سودرستروم"، ونائب الرئيس لتطوير المنتجات "بابار ظفر"، والرئيس العالمي لخدمة المطورين "تروي كارتر"، وبالإضافة إلى التحسينات التي أدخلت على خدمة البث المجاني والتطبيق المحمول، يشاع أن Spotify ستعلن عن مكبر صوت ذكي ينافس أبل "هوم بود"

وتعمل الشركة حاليا على تعديل وتحسين شكل النسخة المجانية من الخدمات، لتظهر بطريقة أسهل للاستخدام خاصة عبر تطبيق الهاتف، وكشفت الأخبار أيضا عن ميزة تحكم صوتي تقوم الشركة باختبارها حاليا.