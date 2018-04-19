تستعد شركة أبل في الفترة الحالية لإطلاق خدمة إخبارية مدفوعة باشتراك شهري، تعتمد من خلالها على تطبيق يطلق عليه اسم "Texture"، وسيقوم بتقديم الاخبار لـ200 مجلة حول العالم، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.
ومن المتوقع أن تستخدم أبل نظام التطبيق في تطوير نظام إخباري جديد خاص بالشركة، وسيقدم النظام خدمات إخبارية مدفوعة الاشتراك وبنظام شهرى بنفس الطريقة التي تعمل بها خدماتها الموسيقية، وتشير المصادر إلى أنه من المتوقع إطلاق الخدمة الإخبارية الجديدة بداية عام 2019 المقبل، باشتراك شهري قيمته 9.99 دولار.
من الجدير بالذكر أن شركة أبل سبق وأعلنت أنها تهدف إلى زيادة الإيرادات من الخدمات المدفوعة الخاصة بها، لتصل إلى 50 مليار دولار بحلول 2021.
GMT 00:19 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانالهاتف "Xiaomi Mi 6X" سيكون متوفرًا بخمسة ألوان مختلفة
GMT 00:17 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانتعرف على أفضل 10 أفلام مستوحاة من ألعاب الفيديو
GMT 00:12 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانأوجه التشابه والاختلاف بين هاتفي Galaxy J7 Prime وPrime 2
GMT 00:10 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانلعبة "Fortnite" تجني 25 مليون دولار خلال شهر فقط
GMT 00:09 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانسماعات "Sonos One" تأتي بألوان جديدة أكثر تكلفة
نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
أرسل تعليقك