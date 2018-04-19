تستعد شركة أبل في الفترة الحالية لإطلاق خدمة إخبارية مدفوعة باشتراك شهري، تعتمد من خلالها على تطبيق يطلق عليه اسم "Texture"، وسيقوم بتقديم الاخبار لـ200 مجلة حول العالم، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.



ومن المتوقع أن تستخدم أبل نظام التطبيق في تطوير نظام إخباري جديد خاص بالشركة، وسيقدم النظام خدمات إخبارية مدفوعة الاشتراك وبنظام شهرى بنفس الطريقة التي تعمل بها خدماتها الموسيقية، وتشير المصادر إلى أنه من المتوقع إطلاق الخدمة الإخبارية الجديدة بداية عام 2019 المقبل، باشتراك شهري قيمته 9.99 دولار.

من الجدير بالذكر أن شركة أبل سبق وأعلنت أنها تهدف إلى زيادة الإيرادات من الخدمات المدفوعة الخاصة بها، لتصل إلى 50 مليار دولار بحلول 2021.