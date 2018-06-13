كشفت شركة EA المطورة للألعاب الكثير من المعلومات عن لعبتها المنتظر FIFA 19 وذلك خلال فعاليات معرض ألعاب E3، حيث من المنتظر أن تحمل أحدث نسخة من لعبة FIFA 19 غلاف يضم صورة "كريستيانو رونالدو"، كما أنها حصلت على حقوق الاستخدام لدورى الأبطال Champions League بعد أن حصلت على الرخصة بدلا من شركة Konami والتى احتكرته لمدة 10 أعوام فى لعبة PES.
ووفقا لما نشره موقع mspoweruser الأمريكى، فكشفت الشركة عن العرض التشويقى الأول للعبة، ومن المنتظر أن تتوفر اللعبة بشكل رسمى فى 28 سبتمبر المقبل على منصات PS4 وXbox One وPC وNintendo Switch وأيضاً لمنصات الجيل السابق PS3 وXbox 360، ومع حصولها على رخصة دورى أبطال أوربا، نجد أن لعبة FIFA تمتلك معظم رخص بطولات كرة القدم العالمية.
ومن المنتظر أن تكون هناك ثلاثة إصدارات من اللعبة هى الإصدار القياسى وChampions Edition وUltimate Edition.
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شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
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