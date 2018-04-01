الحكم بالإعدام غيابيًا على قاتل الخادمة الفلبينية وزوجته في الكويت

قضت محكمة الجنايات في الكويت، الأحد، غيابياً بالإعدام شنقاً على وافد لبناني وزوجته السورية، في قضية قتل خادمة فلبينية فيما عُرف بقضية "جثة الثلاجة أو الفريزر".
بعد أن اعترف اللبناني "ن. ع. ع" من (مواليد 1978) بقتل الخادمة الفلبينية في الكويت قبل أكثر من عام، ادّعى النائب العام الاستئنافي في لبنان، على المشتبه فيه بجرم قتل مخدومته وتجميد جثتها في "الفريزر"، بحسبما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.
وكانت السلطات اللبنانية قد تمكنت من توقيفه الشهر الماضي، وقامت النيابة العامة التمييزية بتحويله إلى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب.
يُذكر أن المشتبه فيه من سكان صيدا وزوجته سورية تدعى "م.ع.ح"، وشاركت في الجريمة إلا أنها ما زالت متوارية.
وأعلنت الأجهزة الأمنية في الكويت قبل نحو شهرين العثور على جثة الخادمة الفلبينية في ثلاجة بالشقة التي كان الزوجان الوافدان يقطنان بها منذ مدة طويلة، وأفادت بأن المعنيين غادرا البلاد، وأبلغت الكويت عنهما على الفور أجهزة الأمن اللبنانية التي ضبطت الزوج، لكنها رفضت تسليمه، وقررت محاكمته في لبنان، فيما لا تزال زوجته في سوريا.
وتسبّبت الجريمة في أزمة بين الكويت والسلطات الفلبينية إثر مطالبة مانيلا عمالتها في الكويت بمغادرة البلاد، وأوقفت طلبات العمل إلى الكويت.
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