أعلنت أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات - الذراع التعليمي لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة عن فتح باب المشاركة في برنامج "بادري لريادة الأعمال" في نسخته الثالثة والذي يستهدف النساء من مختلف الجنسيات اللواتي يقمن في المناطق الوسطى والشمالية الشرقية من إمارة الشارقة.

ويهدف برنامج "بادري لريادة الأعمال" -المعروف ببرنامج جيل سابقاً- إلى المساهمة في بناء قدرات الفتيات والسيدات في إمارة الشارقة وتزويدهنَ بالمعرفة والمهارات اللازمة ليصبحن رائدات أعمال وصاحبات شركات ومشاريع تجارية ناجحة ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة كما يسعى إلى تعزيز الروح القيادية لدى السيدات في مجال الأعمال التجارية وتمكينهن اقتصادياً ومهنياً.

ويجسد البرنامج الذي يحظى بدعم كامل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة تطلعات مؤسسة نماء الرامية إلى تطوير قدرات المرأة من خلال برامج ومصادر تعليمية مبتكرة تساهم في الارتقاء بمستقبلها المهني.

ويأتي البرنامج الذي يقدم باللغة العربية بالتعاون مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف وجامعة الشارقة و"شبيمان" للاستشارات.

و تتضمن المرحلة الأولى من برنامج "بادري لريادة الأعمال" 10 ورش عمل للمهارات الريادية يستمر كل منها 5 أيام متواصلة حيث توفر هذه الورش للمشاركات فرصة الحصول على تدريب مكثف وتعريفهن بالمفاهيم التجارية وأسس إطلاق المشاريع الريادية و ستقام الورش في كلِ من مدينة الشارقة وكلباء وخورفكان والدفين والمدام ودبا الحصن ووادي الحلو والحمرية والذيد..وعلى النساء المواطنات والمقيمات في المناطق الوسطى والشمالية الشرقية من إمارة الشارقة الراغبات بالالتحاق ببرنامج "بادري لريادة الأعمال" اللواتي يبلغن من العمر 18 عاماً وما فوق تقديم طلبات المشاركة في موعد أقصاه 12 أبريل الجاري عبر الرابط الإلكتروني : http://namawomen.ae/ar/bbep/.

و قالت سعادة ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة نسعى في مؤسسة نماء من خلال برنامج بادري لريادة الأعمال إلى توفير كل سبل الدعم والتمكين للنساء وتطوير مهاراتهن وقدراتهن وتعزيزها بما يحقق لهن التأهيل المطلوب للقيام بدور أكثر فاعلية وحيوية في المشهد الاقتصادي بإمارة الشارقة بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

و تنطلق المرحلة الثانية من البرنامج والتي ستتواصل على مدار ثلاثة أشهر متواصلة /من سبتمبر إلى نوفمبر/ المقبلين في مدينتي كلباء والدفين والتي تتضمن برامج تدريبية مكثفة ترمي إلى تعزيز روح الابتكار والمبادرة لدى المشاركات إضافةً إلى تقديم كل سبل الدعم والتدريب وتوفير حاضنات للأعمال.