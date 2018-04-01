أعلن محمود نجاح، مؤسس مسابقة ملكة الأناقة، أن سمر فؤاد الحاصلة على اللقب لعام 2018، ستشارك فى مهرجان الربيع للأيتام والمقرر إقامته فى مدينة شم الشيخ، للاحتفال بالأطفال الأيتام فى شهر الاحتفال بهم، حيث خصصت الدولة أول جمعة من شهر أبريل للاحتفال بهم والوقوف بجانبهم.