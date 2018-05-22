رجل يمزق جثة فتاة مراهقة بعدما طالبته بأجرها في الهند

عثرت الشرطة الهندية على بقايا جثة المراهقة “سوني كوماري” 16 عاما، طافية على الماء، بعدما قام “مانغيت سينغ كاركتا” 30 عاما، بخنقها وتقطيع جثتها إلى ثلاثة أجزاء بمساعدة اثنين من أصدقائه ورميها في مياه الصرف.
كان القاتل يدير شركة لتوظيف فتيات مراهقات وشابات من عائلات فقيرة في المناطق الريفية كخادمات في المنازل في نيودلهي، ومن ضمنهن الضحية التي قام بأخذ راتبها لمدة عام كامل، وعندما طالبته المراهقة بمالها، قتلها الرجل وقطع جثتها.
كان القاتل يدير شركة لتوظيف فتيات مراهقات وشابات من عائلات فقيرة في المناطق الريفية كخادمات في المنازل في نيودلهي، ومن ضمنهن الضحية التي قام بأخذ راتبها لمدة عام كامل، وعندما طالبته المراهقة بمالها، قتلها الرجل وقطع جثتها.
عملت “سوني” مساعدة منزلية في الهند، وبحسب المعلومات فإن سوني طالبت براتبها البالغ نحو 100 دولار شهريًا لأنها تريد العودة إلى قريتها، إلا أن “كاركتا” رفض ودعاها إلى منزله لمناقشة الأمر لكنها رفضت وأصرت على الحصول على أجرها.
استطاعت الشرطة أن تلقي القبض على “كاركتا” الذي اعترف بفعلته بالتعاون مع شريكيه
GMT 19:12 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايوتوقيف سيدة بتهمة النصب على المواطنين بدعوى توفير فرص عمل لهم
GMT 14:50 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايومقارنة حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل مع مسلسلها "Suits"
GMT 16:54 2018 الأحد ,20 أيار / مايوالعروسان الملكيان لن يحظيا بشهر عسل بعد الزفاف الأسطوري
GMT 13:07 2018 الأحد ,20 أيار / مايوميغان ماركل تكبر الأمير هارى بثلاث سنوات
GMT 16:20 2018 الخميس ,17 أيار / مايولبنانية تترك ثروة ضخمة جنتها مِن التسوّل والتسكّع واستعطاف المارّة
حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
أرسل تعليقك