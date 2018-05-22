توقيف سيدة بتهمة النصب على المواطنين بدعوى توفير فرص عمل لهم

نجحت مباحث الأموال العامة، الثلاثاء، في توقيف سيدة لقيامها بارتكاب وقائع نصب واحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم في الخارج.
تعود الواقعة، لتلقي مباحث الأموال العامة بلاغًا من مواطنين بتعرضهما لواقعة نصب واحتيال من قبل سيدة تدعى "هند"، مقيمة في حدائق الأهرام في الجيزة، واستيلائها من الأول على 33 ألف جنيه، ومن الثانى على 9 آلاف جنيه بإجمالي 42 ألف جنيه، بزعم توفير فرص عمل لهما بإحدى الدول العربية بموجب عقود عمل ولم تفِ بذلك.
تم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة "هند.ع.ع" ومقيمة العنوان ذاته وسبق اتهامها فى قضيتين.
وأضافت التحريات، أن المتهمة قامت بالنصب والاحتيال على المواطنين البسطاء من راغبي السفر للعمل في الخارج، وأعلنت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" توفير فرص عمل كسائقين ببعض الشركات الكبرى في الدول العربية بمرتبات مجزية "خلافًا للحقيقة" مقابل مبالغ ماليـة، كما أشاعت بمحيط سكنها ومعارفها بقدرتها على توفير رحلات عمرة لراغبي أداء مناسك العمرة بأسعار مخفضة وقامت بانتحال العديد من الأسماء الوهمية وحررت لضحاياها إيصالات استلام نقدية بالمبالغ التي تحصلت عليها موقعة عليها بأسماء منتحلة حتى تكون بمنأى عن ملاحقة ضحاياها أو توقيفها. بتقنين الاجراءات أمكن توقيفها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات
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حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
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