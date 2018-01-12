السعودية تسمح بدخول النساء فوق 25 عامًا دون محرم

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، السماح إلى النساء اللواتي تجاوزن سن 25 عاما بدخول المملكة دون محرم، بتأشيرات "سياحية" قصيرة الآجل، وأكّد المتحدث باسم الهيئة السعودية العامة للسياحة والتراث الوطني، أن المملكة قررت السماح بمنح تأشيرات سياحية للنساء الأجنبيات اللواتي تجاوزن سن 25 عاما، دون اشتراط وجود "محرم" معهن لدخول المملكة.

وأوضح المدير العام للهيئة، عمر المبارك، أن التأشيرة السياحية ستصدر بشكل مفرد، وستكون مدة صلاحيتها 30 يوما، وهي مختلفة عن تأشيرات العمل والحج والعمرة والزيارة، وأضاف أن السعودية تعد حاليا نظاما لإصدار تأشيرات إلكترونية، ومن المتوقع أن تسمح سياسة التأشيرات الجديدة للمسافرين باكتشاف مناطق سياحية جديدة في المملكة وبشكل عام ستساهم في نمو النشاط السياحي في البلاد، وطرحت هذه المبادرة ضمن إطار برنامج التحول الوطني 2020، وهو مشروع يهدف إلى زيادة نشاط الاستثمار والسياحة في المملكة العربية السعودية.