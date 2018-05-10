صديقة ميغان ماركل تتحدث عن موقفها من الإنجاب

تتوالى التحضيرات لحفل الزفاف العالمي المرتقب للأمير هاري والنجمة العالمية ​ميغان ماركل​، في وقت انشغلت فيه الصحافة العالمية بسؤال واحد وهو "هل تفكر ماركل بالإنجاب؟".

موقع التلغراف البريطاني اشار الى ان ماركل البالغة من العمر 37 عاماً تتمنى أن تصبح أماً، بحسب ما كشفته صديقتها المقربة جينا نيلثورب كاون، حيث اشارت الى ان ماركل شديدة التعلق بالأطفال، وصرحت لها بأنها لا تستطيع الانتظار حتى تصبح أماً.

يذكر ان حفل زفاف الثنائي ​الأمير هاري​ وميغان ماركل سيقام في 19 أيار/مايو في كنيسة القديس جورجيوس بحضور 600 مدعو، وأكثر من مليار مشاهد عبر شاشات التلفزيون والإنترنت.