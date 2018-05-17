والد ميغان ماركل يكشف عن سبب عدم حضوره زفاف ابنته

قال توماس ماركل والد ميجان ماركل، إنه لن يحضر زفاف ابنته، لأنه لا يريد أن يسبب حرجا لابنته أو العائلة المالكة بعد تقارير ذكرت أنه سمح لمصور صحافي بالتقاط صور مصطنعة له مقابل أموال كما أنه أصيب بأزمة قلبية قبل أسبوع. وسيتزوج هاري (33 عاما) حفيد ملكة بريطانيا والسادس في ترتيب ولاية العرش وماركل (36 عاما) في كنيسة سانت جورج بقلعة وندسور يوم السبت المقبل.

وكان من المنتظر أن يرافق توماس ماركل (73 عاما) ابنته ميجان في ممشى الكنيسة أمام 600 ضيف منهم كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية وحشد من المشاهير. وقال موقع تي.إم.زد إن توماس ماركل وافق على التقاط الصور على أمل أن تسهم في تحسين صورته. ويظهر في إحدى الصور وهو يشاهد صور ميجان وهاري على حاسب آلي بينما يظهر في أخرى أثناء أخذ قياسات بدلة.

بينما قال بيان لمكتب الأمير هاري في قصر كينزجتون "إنها لحظة شديدة الخصوصية للآنسة ماركل قبل أيام من زفافها. تطالب هي والأمير هاري بالتفهم والاحترام لها في هذا الموقف الصعب".

وامتنعت متحدثة باسم الأمير هاري عن التعليق مباشرة على تقرير تي.إم.زد أو التصريح بما إن كان والد ميجان سيحضر الزفاف أم لا. وقالت سامانثا ماركل أخت ميجان غير الشقيقة لبرنامج "جود مورنينف بريتن" التلفزيوني إن حضور والدها الزفاف يعتمد على صحته. وأضافت "كان يعاني من متاعب في القلب وتعرض لأزمة قلبية. إنه كم هائل من الضغط".