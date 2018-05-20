العروسان الملكيان لن يحظيا بشهر عسل بعد الزفاف الأسطوري

شغلت حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري وعروسه ميغان ماركل، أنظار العالم نظرًا لكونه زفاف العام، بدأت الأفكار تتجه نحو ما بعد الزفاف، والمكان الذي سيتجه إليه العروسان الملكيان لتقضية شهر العسل.
ولكن يبدو أن الأمير هاري وميغان ماركل، لن يستمتعا كعروسين ويقضيا أوقاتهما سويًا بعيدًا عن أنظار الكاميرات، ولكن يبدو أن العروسين سيتولان مهامهما الملكية على الفور بعد إتمام الزفاف، ويأجلان شهر العسل حتى الانتهاء من واجباتهم، حيث سيظهر الزوجين للمرة الأولى بعد الزواج يوم الثلاثاء المقبل، في حديقة قصر باكينجهام، للاحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز السبعين.
كما سيقومان ببعض الزيارات الخارجية السريعة، بما في ذلك زيارة تستغرق يومين إلى دبلن، عاصمة أيرلندا، كما سيتجهان إلى سيدني في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لحضور حفلة افتتاح ألعاب انفكتوس، ومن المتوقع أن يواصل الزوجان جولتهما الملكية بعد ذلك، وزيارة نيوزيلندا وفيجي وتونجا.
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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