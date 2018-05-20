العروسان الملكيان لن يحظيا بشهر عسل بعد الزفاف الأسطوري

شغلت حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري وعروسه ميغان ماركل، أنظار العالم نظرًا لكونه زفاف العام، بدأت الأفكار تتجه نحو ما بعد الزفاف، والمكان الذي سيتجه إليه العروسان الملكيان لتقضية شهر العسل.

ولكن يبدو أن الأمير هاري وميغان ماركل، لن يستمتعا كعروسين ويقضيا أوقاتهما سويًا بعيدًا عن أنظار الكاميرات، ولكن يبدو أن العروسين سيتولان مهامهما الملكية على الفور بعد إتمام الزفاف، ويأجلان شهر العسل حتى الانتهاء من واجباتهم، حيث سيظهر الزوجين للمرة الأولى بعد الزواج يوم الثلاثاء المقبل، في حديقة قصر باكينجهام، للاحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز السبعين.

كما سيقومان ببعض الزيارات الخارجية السريعة، بما في ذلك زيارة تستغرق يومين إلى دبلن، عاصمة أيرلندا، كما سيتجهان إلى سيدني في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لحضور حفلة افتتاح ألعاب انفكتوس، ومن المتوقع أن يواصل الزوجان جولتهما الملكية بعد ذلك، وزيارة نيوزيلندا وفيجي وتونجا.