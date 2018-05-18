 إندونيسي يقتل جارته بسبب سؤالها عن موعد زواجه

يبدو أن التطفل والتدخل في حياة الآخرين "آفة" لا علاقة لها بالمجتمعات أو الجنسيات، فطرح الأسئلة الشخصية يثير غضب الكثيرين ممن يضعون لغيرهم خطوط حمراء ولا يسمحون لأي شخص بتعديها.
وتسبب سؤال "متى ستتزوج" في قيام شاب إندونيسي بقتل جارته بعدما اعتادت على طرح السؤال عليه متى رأته
,سخر موقع إيليت ريدرز،من السؤال الذي تسبب في مقتل عائشة "32 عامًا" على يد جارها فايز نور الدين "28 عامًا"، الذي اعترف بارتكابه للجريمة بحق جارته الحامل لضيقه ذرعًا بفضولها وكثرة سؤالها عن عدم زواجه، واستهزائها به بقولها إن جميع من هم في سنه تزوجوا.
وخطط القاتل الشاب لجريمته، حيث ذهب لمنزل جارته بغرض الزيارة وأثناء توجهها لغرفتها تتبعها المتهم لينقض عليها بوحشية ويخنقها، ثم قام بسرقة هاتفها المحمول ومبلغ 59 دولار.
حاول المتهم الهرب إلى مدينة أخرى داخل إندونيسيا إلا أن الشرطة لاحقته وأصيب برصاصة في قدمه أثناء توقيفه
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تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
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