 إندونيسي يقتل جارته بسبب سؤالها عن موعد زواجه

يبدو أن التطفل والتدخل في حياة الآخرين "آفة" لا علاقة لها بالمجتمعات أو الجنسيات، فطرح الأسئلة الشخصية يثير غضب الكثيرين ممن يضعون لغيرهم خطوط حمراء ولا يسمحون لأي شخص بتعديها.

وتسبب سؤال "متى ستتزوج" في قيام شاب إندونيسي بقتل جارته بعدما اعتادت على طرح السؤال عليه متى رأته



,سخر موقع إيليت ريدرز،من السؤال الذي تسبب في مقتل عائشة "32 عامًا" على يد جارها فايز نور الدين "28 عامًا"، الذي اعترف بارتكابه للجريمة بحق جارته الحامل لضيقه ذرعًا بفضولها وكثرة سؤالها عن عدم زواجه، واستهزائها به بقولها إن جميع من هم في سنه تزوجوا.

وخطط القاتل الشاب لجريمته، حيث ذهب لمنزل جارته بغرض الزيارة وأثناء توجهها لغرفتها تتبعها المتهم لينقض عليها بوحشية ويخنقها، ثم قام بسرقة هاتفها المحمول ومبلغ 59 دولار.

حاول المتهم الهرب إلى مدينة أخرى داخل إندونيسيا إلا أن الشرطة لاحقته وأصيب برصاصة في قدمه أثناء توقيفه