الأمير هاري وخطيبته يختاران طفلي شقيقه الأكبر ليكونا ضمن وصيفات العروس

كشف مكتب ​الأمير هاري​ أن الأمير وخطيبته ​ميغان ماركل​، إختارا جورج وشارلوت طفلي شقيقه الأكبر ​الأمير وليام​، ليكونا ضمن وصيفات العروس، والأولاد المساعدين خلال حفل زفافهما. واختار العروسان أيضا أطفالا لهما بالمعمودية وأطفال إحدى صديقات ماركل المقربات، للمشاركة في الحدث المنتظر الذي سيقام يوم السبت المقبل في قلعة وندسور.

وبينما سيحظى ​الأمير جورج​ وشقيقته شارلوت بدورين في المراسم، التي تقام في كنيسة سانت جورج في وندسور، أكد قصر كينزنجتون أن شقيقهما الأصغر الأمير لويس الذي ولد الشهر الماضي، لن يكون حاضراً في حفل الزفاف.

وستكون الأميرة شارلوت وصيفة للعروس مع ابنتي هاري بالمعمودية فلورنس فان كاتسيم وزالي وارن، وابنتي ماركل بالمعمودية ريمي ورايلان ليت، وأيضا آيفي مالروني وهي ابنة صديقة العروس جيسيكا مالروني. وسينضم براين وجون ابنا مالروني، للأمير جورج وابن هاري بالمعمودية جاسبر داير، للقيام بدور الأولاد المساعدين خلال المراسم.

وكان مكتب الأمير هاري قال الأسبوع الماضي، إن كل وصيفات ماركل سيكُنّ من البنات وإنها قررت ألا تكون لها وصيفة شرف، لأنها لم تستطع الاختيار من بين صديقاتها