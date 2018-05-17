لبنانية تترك ثروة ضخمة جنتها مِن التسوّل والتسكّع واستعطاف المارّة

عاشت امرأة لبنانية حياتها مُتسوّلة معدمة بائسة، لكنها غادرتها تاركةً ثروة لعائلتها لا تخطر على بال أحد ممن يعرفونها، جنتها مِن التسول والتسكع واستعطاف المارة في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.
واعتادت اللبنانية فاطمة محمد عثمان النوم في سيارة قديمة في منطقة البسطة ببيروت، واتخذتها منزلا لها لأعوام، وهي ابنة بلدة عين الذهب في عكار وتعاني إعاقة جسدية، وتحمل بطاقة تؤكد ذلك، والتي فارقت الحياة، الثلاثاء، في منطقة الأوزاعي-البسطة.
خبر وفاة المتسولة المشهورة، تصدر اهتمامات اللبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وزادت شهرتها بعدما تبين أن المتوفاة، 53 عاما، بحوزتها ثروة طائلة.
ووفق شهود عُثر على مبلغ 5 ملايين ليرة لبنانية نقدا، أي أكثر من 3300 دولار خبأتها المتوفاة بين أغراضها الشخصية، فضلا عن دفاتر بنكية، وحساب بنكي آخر بقيمة تجاوزت المليون دولار أميركي، حسب صور تناقلتها على مواقع التواصل.
خبر وفاتها أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما أكد الكثيرون أن العديد من المتسولين يمارسون الاحتيال لمضاعفة ثرواتهم، رأى البعض أن الخبر فيه لبس، ومن الصعب بما كان، بل استحالة أن تجمع امرأة معدمة كل هذا المال وتظل تتسكع بالشوارع، بينما ألقى آخرون باللوم على الدولة اللبنانية لعدم اهتمامها بالفقراء وعدم ملاحقتها عصابات المتسولين المنظمة التي تنتشر في أحياء بيروت.
وأعرب روّاد مواقع التواصل عن دهشتهم عقب انتشار صور المتسولة المليونيرة المألوفة في أحياء بيروت، لما جنته هذه المرأة طيلة أعوام.
GMT 13:02 2018 الخميس ,17 أيار / مايوامرأة تطلب الخلع من زوجها بسبب هوسه بالراقصة صافيناز
GMT 16:56 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوأب ينتحر أمام طفله بعدما رفضت زوجته الصلح وطردته من منزل أسرتها
GMT 17:03 2018 الخميس ,10 أيار / مايوصديقة ميغان ماركل تتحدث عن موقفها من الإنجاب
GMT 17:42 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوالشارع الفرنسي ينتفض غضبًا إثر موت مواطنة لتقاعس الإسعاف عن نجدتها
GMT 12:03 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوامرأة تتجرد من الأنسانية وتقتل عشيقها بطريقة وحشية في الجيزة
خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
أرسل تعليقك