ضحية العمرة المزيفة تكشف كواليس القبض عليها في السعودية

كشفت الحاجة "سعدية" ضحية العمرة المزيفة، كواليس القبض عليها من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية، مشيرة من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساءً" والمذاع على قناة "دريم"، إلى أنها أصيبت بحالة إغماء قوية فور علمها بوجود مواد مخدرة في حقيبتها في مطار السعودية.
وأكدت الحاجة سعدية أنها حاولت الانتحار بعد تلك الواقعة، ولكنها استغفرت ربها على الفور وتابت مؤكدة أن ما حدث معها ليس بالقليل، ووجهت نصيحة للجميع قائلة "بنصح أي حد، لو أبوك أو أخوك أدوك حاجة أوعى تاخدها، أنا يحصل معايا كده في آخر أيامي، ده أنا بخاف من عربية السجن لما بشوفها في الشارع، أدخل سجن".
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ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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