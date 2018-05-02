ضحية العمرة المزيفة تكشف كواليس القبض عليها في السعودية

كشفت الحاجة "سعدية" ضحية العمرة المزيفة، كواليس القبض عليها من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية، مشيرة من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساءً" والمذاع على قناة "دريم"، إلى أنها أصيبت بحالة إغماء قوية فور علمها بوجود مواد مخدرة في حقيبتها في مطار السعودية.

وأكدت الحاجة سعدية أنها حاولت الانتحار بعد تلك الواقعة، ولكنها استغفرت ربها على الفور وتابت مؤكدة أن ما حدث معها ليس بالقليل، ووجهت نصيحة للجميع قائلة "بنصح أي حد، لو أبوك أو أخوك أدوك حاجة أوعى تاخدها، أنا يحصل معايا كده في آخر أيامي، ده أنا بخاف من عربية السجن لما بشوفها في الشارع، أدخل سجن".