أب يقتل ابنته وطفلها الذي حملته منه بطريقة غير شرعية

هزت جريمة قتل بشعة مدينة «نورث كارولينا» الواقعة في ولاية كارولينا الأميركية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أنهى مواطن حياة ابنته بطريقة بشعة، ووفقًا لما ذكرته صحيفة «دايلي ميل» البريطانية، فإن الجريمة تتلخص في قيام رجل بقتل ابنته وطفلها الذي أنجبته منه وشخص آخر مستخدمًا مسدسًا.
وذكرت الصحيفة البريطانية الشهيرة، أن القصة بدأت عندما رغبت الفتاة كيت، البالغة من العمر 18 عامًا بالعثور على والدها الذي كان قد تركها في دار الأيتام بعد ولادتها وتبنتها عائلة أخرى في عام 1998، وبالفعل نجحت الضحية في العثور على أبيها الحقيقي، بفضل مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد ذلك انتقلت للعيش معه حيث كان يقيم مع زوجته الجديدة وابنتيه.
وبعد فترة دخلت الفتاة في علاقة غرامية حميمة مع والدها وحملت منه سفاحًا وهو ما تسبب بانهيار عائلته وانتقال زوجته وابنتيه إلى مكان آخر للعيش، وتزوج الأب من كيت ولكن بعد انتشار القصة في الإنترنت، قامت الشرطة باعتقال الوالد وابنته لفترة. وعلى إثر ذلك قررت الفتاة إنهاء علاقاتها مع أبيها وهو ما دفعه إلى ارتكاب جريمة مرعبة، وأطلق النار على ابنته وعلى ابنه البالغ من العمر 7 أشهر وبعد ذلك قام بقتل الرجل الذي تبنى ابنته.
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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