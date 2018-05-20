القس مايكل كارى يثير الجدل فى زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

أثار القس، مايكل كاري، الأميركي من أصل إفريقي إعجاب الحضور فى حفل زفاف الأمير هارى و ميغان ماركل بعظة حماسية عن "قوة الحب"، اجتذبت ابتسامات فى الكنيسة البريطانية العتيقة وأثارت فيضاً من الإشادات على الإنترنت.

وبدأ كارى، وهو أول أسود يترأس الكنيسة الأسقفية فى الولايات المتحدة، عظته باقتباس من مأثورات بطل الحقوق المدنية، مارتن لوثر كينج، ثم بالاقتباس من نصوص دينية وأشعار تعود للعصور الوسطى وتجارب العبيد فى جنوب أمريكا،

وقال فى بداية العظة: "هناك قوة فى الحب، لا تستهينوا بها، إذا لم تصدقونى فكروا فى الوقت الذى وقعتم فيه فى الحب لأول مرة".

وبنهاية الخطبة كان القس يشير إلى هارى وميجان "بأخى وأختى"، وقال لهما: "الرب يحبكما، فليباركما الرب"، قبل أن تتردد فى القاعة ألحان أغنية (ستاند باى مى).

وابتسمت ميجان خلال استماعها للعظة فى حين كان هارى يصغى باهتمام.

وقالت كارين لونج من هيوستن فى تكساس، التى جاءت إلى وندسور مع شقيقتها وصديقتها وارتدين ملابس اشبينات: "كانت لحظة فريدة بالنسبة للأمريكيين من أصل إفريقى، كما لو كنا داخل الكنيسة، كان المعنى الكامن فى الكلمة هو أن الحب يتغلب على كل شىء، كان المزيج المثالى بين ثقافتها والثقافة الملكية. وبالنسبة لامرأة أمريكية من أصل إفريقى كان ذلك مزيجاً من الجنة".

وغلبت التعليقات الإيجابية على ردود الفعل على عظة الأسقف كارى على وسائل التواصل الاجتماعى.

وشوهد الأمير وليام وهو يبتسم خلال الخطبة المطولة، فيما أومأت دوريا راجلاند، والدة ميجان، برأسها عدة مرات وهو يتحدث.

وأثارت تعبيرات وجوه الحاضرين، خاصة من الأسرة المالكة، أثناء العظة اهتمام المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعى.