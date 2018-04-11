ملالا تزور مسقط رأسها في باكستان بعد غياب ست سنوات

"لقد اعتقدَ الإرهابيون أنهم سيغيِّرون أهدافي وسيوقفون طموحاتي، ولكن شيئًا لم يتغيّر في حياتي لقد قتلوا الضعف والخوف واليأس في داخلي وولدت بدلا منها القوة والشجاعة". هذا ما قالته أصغر حائزة على جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزي والتي عادت إلى الحياة بأعجوبة بعد أن أطلق مسلح من حركة طالبان النارعليها بسبب تأييدها لتعليم الفتيات، لتواصل مسيرتها من أجل أن تأخذ الفتيات في بلادها والعالم حقوقهن في التعليم. وتزور مالالا مسقط رأسها في وادي سوات بباكستان السبت لأول مرة منذ عام 2012. وأغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى منزل ملاله (20 عاما)، المدافعة عن حق الفتيات في التعليم، في مدينة مينكوره في ساعة مبكرة من صباح السبت. وشوهدت طائرة هليكوبتر تهبط عند دار ضيافة حكومي على بعد كيلومتر تقريبا من منزله