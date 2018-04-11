ملالا تزور مسقط رأسها في باكستان بعد غياب ست سنوات

"لقد اعتقدَ الإرهابيون أنهم سيغيِّرون أهدافي وسيوقفون طموحاتي، ولكن شيئًا لم يتغيّر في حياتي لقد قتلوا الضعف والخوف واليأس في داخلي وولدت بدلا منها القوة والشجاعة". هذا ما قالته أصغر حائزة على جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزي والتي عادت إلى الحياة بأعجوبة بعد أن أطلق مسلح من حركة طالبان النارعليها بسبب تأييدها لتعليم الفتيات، لتواصل مسيرتها من أجل أن تأخذ الفتيات في بلادها والعالم حقوقهن في التعليم. وتزور مالالا مسقط رأسها في وادي سوات بباكستان السبت لأول مرة منذ عام 2012. وأغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى منزل ملاله (20 عاما)، المدافعة عن حق الفتيات في التعليم، في مدينة مينكوره في ساعة مبكرة من صباح السبت. وشوهدت طائرة هليكوبتر تهبط عند دار ضيافة حكومي على بعد كيلومتر تقريبا من منزله
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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