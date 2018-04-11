دور النساء يتراجع في قيادة جامعات العالم

في العام الماضي تحديداً، تراجع عدد الجامعات الأهم حول العالم التي تتولى قيادتها نساء، عقب أعوام عديدة من تقدم الأكاديميات النساء إلى أعلى المناصب الجامعية، حتى بدا الأمر كسعي ملموس إلى سدّ الفجوة بين الجنسين، بحسب تحليل أخير قائم على تصنيف الجامعات حول العالم الذي يصدره موقع "تايمز هاير إديوكيشن
تشير الأرقام التي ظهرت في التصنيف الأخير لعام 2018، إلى أنّ أربعا وثلاثين جامعة فقط، أي ما يعادل 17 في المائة من أهم مائتي جامعة حول العالم، تتولى قيادتها نساء.
هذا الرقم يمثل تراجعاً طفيفاً عمّا كان الأمر عليه في تصنيف بداية العام 2017، إذ تولت النساء قيادة 36 جامعة من المجموع العام، أي ما كانت نسبته 18 في المائة.
السويد قدمت مرة جديدة مثالاً على المساواة بين الجنسين، فكما تشهد البلاد تكافؤاً في الفرص الوظيفية ومساواة في الأجور، فإنّ النساء تفوقن على الرجال في تبوؤ هذه المناصب الأكاديمية العليا. ومن أصل ست جامعات تحتل مكاناً لها في التصنيف، فإنّ أربع جامعات منها تقودها نساء.
في المقابل، فإنّ جامعة إسبانية واحدة من أصل اثنتين في التصنيف تقودها امرأة وهي الجامعة المستقلة في برشلونة (يو ايه بي)، واثنتين من الجامعات السبع السويسرية في التصنيف بقيادة نسائية.
للولايات المتحدة عدد كبير من الجامعات في التصنيف، لكنّ عدد النساء اللواتي يقدن تلك الجامعات ضئيل، إذ يصل إلى 11 جامعة ترأسها نساء من أصل 60. لكنّ لهذا الرقم وجهاً آخر إذ يشكل على مستوى تولي النساء قيادة جامعات في التصنيف ككلّ نسبة 32 في المائة، أي إنّ ثلث النساء القائدات تقريباً حول العالم هن في جامعات أميركية.
سبع نساء في القائمة يتولين رئاسة جامعات بريطانية، ما يشكل نسبة 21 في المائة من النساء ككلّ في التصنيف، بمن فيهن لويز ريتشاردسون، نائبة رئيس أهم جامعة في العالم "أوكسفورد".
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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