مغربيات يطلقن تطبيقا إلكترونيا للتبليغ عن المتحرّشين جنسيا السجن والغرامة بانتظارهم

في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب، أعلنت جمعية نسائية حقوقية عن إطلاق تطبيق إلكتروني تفاعلي سمي بـ"مانشوفوش" يعني "ألن نلتقي" للتبليغ عن كل أشكال العنف المبنية على النوع الاجتماعي والجنسي

هذه المُبادرة التي أطلقها "الاتحاد النسائي الحر"، من أجل "التبليغ عن كل محاولات التحرش والاغتصاب والعنف التي تتعرض لها النساء في الأماكن العامة والخاصة على حد سواء، في مختلف مناطق المغرب"، طبقاً لما ذكرته نضال الأزهر رئيسة الاتحاد.

وأضافت المتحدثة في حديثها أن التطبيق: "يضبط مكان تواجد السيدة المبلغة عن حالة التحرش ويتفاعل معها بشكل تلقائي ويرسل إليها جميع حالات العنف التي وقعت في تلك المنطقة، لتقدم بذلك طلب مساعدة، يحوله فريق من المتطوعين والمتطوعات المنتدبين من الاتحاد النسائي إلى الجهات المعنية بالتحرك رسمياً من أجل معاقبة المتحرش".

هذه الفكرة التي راودت الأزهري وصديقاتها، بعدما تعرضن للتحرش في الشارع العام سنة 2014، من خلال عبارة "مانشوفوش"، التي استمد من خلالها الاتحاد اسم التطبيق الإلكتروني.

فيما أوردت رئيسة الاتحاد النسائي الحر، أنّها وصديقاتها، لم يجدن أي شخص أو تنظيم للدفاع عنهن أمام الجريمة، نظراً لغياب دليل ملموس يوثق اللحظة، في حين أن التطبيق سيُمكن اليوم من تعزيز البحوث الميدانية والتوثيقية القليلة جداً في هذا المجال، عبر رصد الأرقام والنسب والإحصائيات وأنواع العنف الممارس في حق النساء، من خلال فريق العمل المكلف بالتتبع.