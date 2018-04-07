أثارت رئيسة الاتحاد الوطني للطلاب NUS الدهشة، بعد أن ألقت خطابًا ساخنًا يحمل تشابهًا مذهلًا مع أحد أعمال الدراما السياسية الجناح الغربي (The West Wing). وكانت خطاب شاكيرا مارتن في مؤتمر NUS في غلاسكو ، والتي أعيد انتخابها كقائد ، يبدو مشابه بشكل كبير لما جاء في خطاب الرئيس جايد بارتليت في سلسلة الدراما الخيالية الأميركية (الجناح الغربي ). وقد استعارت السيدة شاكيرا بعض الجمل من المسلسل من الحلقة الثالثة و الرابعة.
وقالت مارتن في خطابها "هناك شر في العالم ، لقد كان هناك دائمًا ، ولا يمكننا فعل شيء حيال ذلك. "لكن هناك عنف في كلياتنا ، وعنصرية في جامعاتنا ، تنمر في أماكن عملنا ، ويمكننا فعل شيء حيال ذلك." بينما قال جاد بارتليت في العمل الدرامي، الجناح الغربي، الذي يلعبه الممثل مارتن شين: "هناك شر في العالم، سيكون هناك دائمًا، ولا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك. وأضاف "لكن هناك عنف في مدارسنا ، وكثير من الفوضى في ثقافتنا ، ويمكننا فعل شيء حيال ذلك."
ورغم الادعاءات بأن مارتن أخذت بعض الكلمات لخطابها من المسلسل فقد نفت مارتن قائلة إنها لم تشاهد المسلسل من الأساس.
وأضافت شاكيرا على تويتر "لم أشاهد الجناح الغربي. لقد أتت الكلمات من ذهني فلدي عقل أنا أقول ما أشعر به. واستخدم كلماتي الخاصة. أنا زعيمة لست تابعا! لا يوجد سوى شاكيرا واحدة ولا يمكن مقارنتي بأي شخص سوى نفسي".
ولكن قلة من الناس كانوا مقتنعين بنفيها ، وقد رد شخص على تويتر: "لقد قالت الكلمات بالحرف.
حتى نفس الوقفات وحركات اليد"، ووصفتها أخرى بأنها "مثيرة للسخرية" وقارنت كلماتها بخطابها التحضيري التي حذرت فيه من الانتحال.
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