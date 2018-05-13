وفاة عروسين قبل حفل زفافهما بساعات في البرازيل

مرعبة فكرة تحول الزفاف إلى مأتم بسبب وفاة أحدهم، ولكن ماذا لو كان الذي توفي هما العروسين؟ هذا ما حدث بالبرازيل، بعد وفاة عروسين قبل موعد قرانهما بساعات قليلة.

العروسان لوانا ألفيس، البالغة من العمر 36 عامًا، وعريسها رودريغو نوغيرا، البالغ من العمر 31 عامًا، كان من المقرر أن يعقدا قرانهما في إحدى القاعات بجنوب شرق البرازيل، في تمام الساعة الـ11 مساءً لكنهما ماتا قبل الزفاف بساعات قليلة إثر تعرضهما لحادث، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه في الليلة التي سبقت الزفاف، كان العروسان في الطريق إلى منزلهما؛ لإنهاء التجهيزات الأخيرة به، لكن سيارتهما اصطدمت بأخرى، ما أدى لوفاة العروس على الفور، ووفاة سائق السيارة الأخرى، فيما نقل العريس إلى المستشفى في حالة خطرة، وتوفي هناك.

وتعرض الأقارب لصدمة بالغة، عند سماعهم الخبر، حيث وصل عدد كبير لمكان الزفاف، وبعد سماعهم الخبر أخذوا يحضرون لمراسم الدفن بدلًا من الزفاف.