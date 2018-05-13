وفاة عروسين قبل حفل زفافهما بساعات في البرازيل

مرعبة فكرة تحول الزفاف إلى مأتم بسبب وفاة أحدهم، ولكن ماذا لو كان الذي توفي هما العروسين؟ هذا ما حدث بالبرازيل، بعد وفاة عروسين قبل موعد قرانهما بساعات قليلة.
العروسان لوانا ألفيس، البالغة من العمر 36 عامًا، وعريسها رودريغو نوغيرا، البالغ من العمر 31 عامًا، كان من المقرر أن يعقدا قرانهما في إحدى القاعات بجنوب شرق البرازيل، في تمام الساعة الـ11 مساءً لكنهما ماتا قبل الزفاف بساعات قليلة إثر تعرضهما لحادث، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أنه في الليلة التي سبقت الزفاف، كان العروسان في الطريق إلى منزلهما؛ لإنهاء التجهيزات الأخيرة به، لكن سيارتهما اصطدمت بأخرى، ما أدى لوفاة العروس على الفور، ووفاة سائق السيارة الأخرى، فيما نقل العريس إلى المستشفى في حالة خطرة، وتوفي هناك.
وتعرض الأقارب لصدمة بالغة، عند سماعهم الخبر، حيث وصل عدد كبير لمكان الزفاف، وبعد سماعهم الخبر أخذوا يحضرون لمراسم الدفن بدلًا من الزفاف.
GMT 14:38 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيسانوفاة الناشطة ويني مانديلا إحدى زعيمات الحركة المناهضة للفصل العنصري في جنوب أفريقيا
صعدت الممثلة الهندية ايشوريا راي، إلى الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، ولا تزال تحتفظ بجمالها الجذاب فقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السنوي في دورته الـ 71 في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ممثلة بوليوود، التي تم وصفها بأنها "أجمل امرأة في العالم" إلى جانب أوبرا وجوليا روبرتس، بإطلالة ملكية مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا تصميم راق بألوان الباستيل. وبدت نجمة السينما الهندية البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة بفستانها الذي امتاز بطابع رسومات الفسيفساء، وألوانها المبهجة، وأكملت إطلالتها الجذابة بزوج من الأحذية الفضية ذات كعب، وأضفى على جمالها الطبيعي حيوية بشرتها الناصعة، بالإضافة إلى المكياج الناعم من أحمر الشفاة الوردي والكحل، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفها. وقبل ظهورها بمهرجان كان نشرت آيشوريا راي عبر حسابها
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