تضاعف حالات مرض (لايم) أربع مرات خلال 20 عاما في هولندا

يزداد عدد المواطنين الهولنديين الذين يصابون بداء (لايم)، والذي تسببه حشرة القراد أربع مرات خلال 20 عاما.

وقال مجلس الصحة العامة الهولندي - وفقا لموقع (دتش نيوز) الإخباري - "إنه تم تشخيص 27 ألف مواطن بمرض (لايم) العام الماضي بزيادة ألفي شخص عن عام 2014، ونشرت الإحصاءات في مستهل حملة لمدة أسبوع لتحذير الناس من مخاطر لدغة حشرة القراد".

وأضاف المجلس أن 3ر1 مليون شخص يتعرضون كل عام لقرصة القراد أثناء سيرهم في الغابات والتلال وحتى في الحدائق، موضحا أنه إذا ما ترك مرض (لايم) بدون علاج فإنه يؤثر على المفاصل والقلب والجهاز العصبي المركزي.. وينصح المجلس الأفراد بفحص ملابسهم وجلدهم من القراد أثناء وجودهم في الريف وارتداء أكمام طويلة ودس سراويلهم في جواربهم.