تضاعف حالات مرض (لايم) أربع مرات خلال 20 عاما في هولندا

يزداد عدد المواطنين الهولنديين الذين يصابون بداء (لايم)، والذي تسببه حشرة القراد أربع مرات خلال 20 عاما.
وقال مجلس الصحة العامة الهولندي - وفقا لموقع (دتش نيوز) الإخباري - "إنه تم تشخيص 27 ألف مواطن بمرض (لايم) العام الماضي بزيادة ألفي شخص عن عام 2014، ونشرت الإحصاءات في مستهل حملة لمدة أسبوع لتحذير الناس من مخاطر لدغة حشرة القراد".
وأضاف المجلس أن 3ر1 مليون شخص يتعرضون كل عام لقرصة القراد أثناء سيرهم في الغابات والتلال وحتى في الحدائق، موضحا أنه إذا ما ترك مرض (لايم) بدون علاج فإنه يؤثر على المفاصل والقلب والجهاز العصبي المركزي.. وينصح المجلس الأفراد بفحص ملابسهم وجلدهم من القراد أثناء وجودهم في الريف وارتداء أكمام طويلة ودس سراويلهم في جواربهم.
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جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
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