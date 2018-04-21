قلق فرنسي من انتشار مخدر جديد بين الشباب
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قلق فرنسي من انتشار مخدر جديد بين الشباب

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العرب اليوم - قلق فرنسي من انتشار مخدر جديد بين الشباب

الغثيان ومشاكل فى التنفس
باريس - أ ش أ

حذرت السلطات الصحية فى فرنسا ، الشباب من سن 18 الى 24 عاما ، خاصة الذين يترددون على النوادى، من أن تعاطى أنواع المخدرات الجديدة التى أطلق عليها إسم / G b l /، يؤدى إلى الإصابة بالغيبوبة والوفاة .

وأشار / ميشيل دلبوخ / مدير شرطة باريس ، إلى ان ظاهرة انتشار هذا المخدر بدأت بين الشباب فى المرحلة العمرية مابين ال 18- 20 عاما منذ صيف 2017 ، موضحا أنه مخدر يستخدم فى الطب ليهدىء من نشاط الأعصاب ، ولكنه يسبب الغثيان ومشاكل فى التنفس واضطرابا فى الوعى حتى يصل الى الغيبوبة .. وعند خلطه بالكحوليات تصبح أضراره أكثر .

وقد طالبت الشرطة الفرنسية بضرورة غلق هذه النوادى لإنقاذ الشباب الفرنسي من هذا الخطر الذى يهدد حياتهم .

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قلق فرنسي من انتشار مخدر جديد بين الشباب قلق فرنسي من انتشار مخدر جديد بين الشباب



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قلق فرنسي من انتشار مخدر جديد بين الشباب قلق فرنسي من انتشار مخدر جديد بين الشباب



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لوس أنجلوس ـ رولا عيسى

لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء

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