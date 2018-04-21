قلق فرنسي من انتشار مخدر جديد بين الشباب

حذرت السلطات الصحية فى فرنسا ، الشباب من سن 18 الى 24 عاما ، خاصة الذين يترددون على النوادى، من أن تعاطى أنواع المخدرات الجديدة التى أطلق عليها إسم / G b l /، يؤدى إلى الإصابة بالغيبوبة والوفاة .

وأشار / ميشيل دلبوخ / مدير شرطة باريس ، إلى ان ظاهرة انتشار هذا المخدر بدأت بين الشباب فى المرحلة العمرية مابين ال 18- 20 عاما منذ صيف 2017 ، موضحا أنه مخدر يستخدم فى الطب ليهدىء من نشاط الأعصاب ، ولكنه يسبب الغثيان ومشاكل فى التنفس واضطرابا فى الوعى حتى يصل الى الغيبوبة .. وعند خلطه بالكحوليات تصبح أضراره أكثر .

وقد طالبت الشرطة الفرنسية بضرورة غلق هذه النوادى لإنقاذ الشباب الفرنسي من هذا الخطر الذى يهدد حياتهم .