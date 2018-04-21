تطوير مانع حمل جديد للرجال دون حدوث تغييرات هرمونية

نجح فريق من العلماء الأمريكيين فى تطوير مانع حمل جديد للرجال ، لا يعطل وظائف الهرمونات أو يسبب آثارا جانبية سلبية .

وفى الوقت الحالى هناك نوعان فقط من وسائل منع الحمل المتاحة للرجال – العوازل الذكرية الطبية أو الموجات فوق الصوتية – فى حين أن هناك العديد من الخيارات متاحة للنساء فى السنوات الاخيرة .. لذلك ، عكف العلماء على معالجة هذا التفاوت وتطوير المزيد من وسائل منع الحمل التى تستهدف الرجال .

وفى الآونة الأخيرة ، توصل العلماء فى كلية الطب جامعة "نورث كارولينا " الأمريكية إلى بعض الأفكار ، بما فى ذلك تطوير هلام يحتوى على هرمون إلا أنه مايزال قيد التجربة.. لكن المثير للإهتمام أن مانع الحمل الجديد المطور للرجال لا يغير مستويات الهرمونات بأى شكل من الأشكال .. بدلا من ذلك ، فإنه يوقف مباشرة مسارات الحيوانات المنوية .. ويعمل الدواء الجديد على منع قدرة الحيوانات المنوية على السباحة والإندفاع نحو البويضة لإخصابها .

وقال الدكتور"مايكل أورند" فى كلية الطب جامعة "نورث كارولينا " فى بيان صحفى:" يعمل الدواء الجديد على وقف قدرة الحيوانات المنوية على السباحة والإندفاع نحو البويضات لإخصابها ، وهو ما يجعله مرشحا مثاليا لمنع الحمل غير هرمونى للذكور".

تعد التغيرات الهرمونية السبب وراء العديد من الآثار الجانبية الناجمة عن منع الحمل مثل : الصداع ، الإكتئاب ، لذلك يوفر الخيار الجديد بديلا مثاليا .. حتى الآن ، تم اختباره فقط على القردة ، ولكن أظهر نتائج واعدة ومبشرة .

فقد قام الباحثون فى جامعة"نورث كارولينا" الأمريكية ، بحقن ذكور قردة المكاكا بمركب يسمى (EP055) مرتبط ببروتينات الحيوانات المنوي ، مما يقلل من قدرة الحيوانات المنوية على الحركة .. ووجد الفريق البحثى أن القدرة لدى الحيوانات المنوية أصبحت أقل حركة بعد 30 ساعة من أخذ الدواء على هيئة حقن ، ولم تلاحظ أية آثار جانبية .

وقالت الدكتورة "مارى زيلينسكى" :" بعد مرور 18 يوما على الحقن بالدواء الجديد ، وجد أن العقار يظل فى السائل المنوى لمدة تصل إلى 78 ساعة ، هو ما يعطى فرصا محتملة لمنع الحمل لمدة تتراوح مابين 24 – 48 ساعة ".

وأوضح الباحثون أن الدواء لا يزال امامه بعض الوقت قبل ان يتم طرحه بالأسواق ، إلا أنه يبدو واعدا فى توفير نوع من وسائل منع الحمل للرجال دون التسبب فى أية آثار جانبية غير مرغوب فيها .